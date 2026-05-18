В Китае начались продажи первых ноутбуков с процессорами Intel Wildcat Lake, сообщает ресурс VideoCardz.com. Свои решения представили компании Honor, ASUS и HP. На момент написания все появившиеся ноутбуки оснащены процессорами Core 5 320, а самой доступной моделью является Honor Notebook X14 2026 Combat Edition.

На старте продаж цена Honor Notebook X14 2026 Combat Edition составляет 4399 юаней с учётом местных налогов. Цена ноутбука ASUS Fearless 14SE 2026 составляет 4599 юаней, а HP OmniBook 3 — 5099 юаней. Все три ноутбука получили одинаковые конфигурации оперативной и постоянной памяти, 16 ГБ плюс 512 ГБ соответственно, о других отличиях авторы ресурса не сообщают.

Процессор Intel Core 5 320 использует 6-ядерную 6-поточную конфигурацию из двух производительных ядер с максимальной тактовой частотой 4,6 ГГц и четырёх энергоэффективных маломощных ядер, оснащается кэш-памятью объёмом 6 МБ. Процессор настроен на работу в рамках базового теплового пакета 15 Вт с кратковременным повышением мощности до 35 Вт в режиме турбо.

Новые ноутбуки с процессорами Intel Wildcat Lake метят в конкуренты ноутбукам Apple MacBook Neo, цены на которые в США начинаются от 599 $. Примерно за ту же цену рассматриваемые ноутбуки на базе новой бюджетной платформы Intel оснащаются вдвое большим объёмом оперативной памяти и двое большим SSD-накопителем. Однако определить лучшее решение в сегменте не так-то просто, тем более, что прямое сравнение устройств невозможно, поскольку Apple MacBook Neo оснащается Arm-процессором Apple A18 Pro и работает под управлением операционной системы macOS.

Хотя продажи ноутбуков с процессорами Intel Wildcat Lake начались в Китае, подробной информации об доступности и ценах на международном рынке пока нет.