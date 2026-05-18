Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Первые ноутбуки с процессорами Intel Wildcat Lake появились в продаже в Китае
В два раза больше памяти, чем у Apple MacBook Neo.

В Китае начались продажи первых ноутбуков с процессорами Intel Wildcat Lake, сообщает ресурс VideoCardz.com. Свои решения представили компании Honor, ASUS и HP. На момент написания все появившиеся ноутбуки оснащены процессорами Core 5 320, а самой доступной моделью является Honor Notebook X14 2026 Combat Edition.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

На старте продаж цена Honor Notebook X14 2026 Combat Edition составляет 4399 юаней с учётом местных налогов. Цена ноутбука ASUS Fearless 14SE 2026 составляет 4599 юаней, а HP OmniBook 3 — 5099 юаней. Все три ноутбука получили одинаковые конфигурации оперативной и постоянной памяти, 16 ГБ плюс 512 ГБ соответственно, о других отличиях авторы ресурса не сообщают.

Источник изображения: Honor (отредактировано VideoCardz.com)

Процессор Intel Core 5 320 использует 6-ядерную 6-поточную конфигурацию из двух производительных ядер с максимальной тактовой частотой 4,6 ГГц и четырёх энергоэффективных маломощных ядер, оснащается кэш-памятью объёмом 6 МБ. Процессор настроен на работу в рамках базового теплового пакета 15 Вт с кратковременным повышением мощности до 35 Вт в режиме турбо.

Источник изображения: HP (отредактировано VideoCardz.com)

Новые ноутбуки с процессорами Intel Wildcat Lake метят в конкуренты ноутбукам Apple MacBook Neo, цены на которые в США начинаются от 599 $. Примерно за ту же цену рассматриваемые ноутбуки на базе новой бюджетной платформы Intel оснащаются вдвое большим объёмом оперативной памяти и двое большим SSD-накопителем. Однако определить лучшее решение в сегменте не так-то просто, тем более, что прямое сравнение устройств невозможно, поскольку Apple MacBook Neo оснащается Arm-процессором Apple A18 Pro и работает под управлением операционной системы macOS.

Хотя продажи ноутбуков с процессорами Intel Wildcat Lake начались в Китае, подробной информации об доступности и ценах на международном рынке пока нет.

#ноутбуки #intel wildcat lake
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мотоцикл BMW Vision K18 — 6 выхлопных труб, 6 фар и гигантский рядный шестицилиндровый двигатель
Эксперт протестировал ПК на Ryzen 5 3600 с RTX 5090 в современных играх
Робот CUREE слушает креветок и следит за барракудами для спасения коралловых рифов
RX 580 в Linux обеспечила более высокий fps в Forza Horizon 6 по сравнению с Windows 11
Российский производитель микросхем продаёт мерч – пробирки с воздухом из чистого помещения за ₽155
В играх отмененный Core Ultra 9 290K Plus оказался практически равен Core Ultra 7 270K Plus
Один из пролётов Московского скоростного диаметра провис в результате сильного пожара
Пользователь ноутбука на Intel с 30-летним стажем перешёл на Lenovo со Snapdragon из-за автономности
В Балтийском море нашли затонувший советский безэкипажный катер 1938 года постройки
«Газпром» получил патент на погружные титановые аккумуляторы для обитаемых подводных аппаратов
Средневековый блокнот пролежал 800 лет в отхожем месте и сохранился до наших дней
Ryzen 5 7600X3D и Core Ultra 5 250K Plus сравнили в целом ряде игр
Microsoft исправляет проблему с понижением версии драйверов видеокарт в Windows 11
AMD заявила что готовит к выпуску «Игровой и рендеринговый движок на основе ИИ»
Lamborghini Murcielago SV с изначальной ценой $450 тысяч по прошествии 16 лет продают за $3,7–4 млн
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-13700K с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
Поклонники World of Warcraft попрощались с фанатским сервером Turtle WoW после иска от Blizzard
Подразделение клавишных Casio не может выйти в прибыль четвёртый год подряд
Женщина-волонтёр случайно обнаружила «Святой Грааль» аболиционистов
Мессенджер «Макс» подключат к дистанционному обучению в школах и техникумах

Популярные статьи

Steam Machine за $700 – реальная цена или фантазии поклонников
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Antarctic Wallet против Cashinout - какой кошелек для оплаты криптой в магазинах РФ выбрать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter