molexandr
Lenovo представила ноутбуки ThinkPad X13 Gen 7, L14 Gen 7 и L16 Gen 3 с процессорами Intel и AMD
Компьютеры корпоративного уровня с ИИ-возможностями.

Компания Lenovo полностью сформировала линейку ноутбуков ThinkPad 2026 года, выпустив несколько новых моделей корпоративного уровня с акцентом на возможностях искусственного интеллекта, мобильности, безопасности и ремонтопригодности. Это ноутбук ThinkPad X13 Gen 7, а также обновлённые модели L14 и L16, сообщает FoneArena.

Источник изображения: Lenovo (и далее)

Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen 7 ориентирован на профессионалов, которым нужна мобильная система корпоративного уровня с достойным уровнем производительности. Компьютер весит 930 г, являясь одним из самых лёгких ноутбуков ThinkPad в линейке 2026 года. Система оснащается процессорами Intel Core Ultra 3 или AMD Ryzen AI PRO 400 с интегрированными нейронными блоками, которые обеспечивают совместимость с программой Microsoft Copilot+ PC.

Для подключения внешних устройств ThinkPad X13 Gen 7 набором разнообразных портов, включая USB Type-C, Type-A и HDMI видеовыходы, опционально доступна поддержка 5G и Wi-Fi 7. В числе прочих характеристик и особенностей инфракрасная камера разрешением 5 Мп, улучшенная система обработки звука для онлайн-собраний, заменяемые аккумулятор, SSD-накопитель, модуль WWAN и нижняя крышка корпуса.

ThinkPad L14 Gen 7 (слева) и L16 Gen 3 (справа)

Обновлённые ноутбуки ThinkPad L14 Gen 7 и L16 Gen 3 разработаны для развёртывания в корпоративных средах. Оба ноутбука выпускаются с процессорами Intel Core Ultra 3 или AMD Ryzen AI PRO 400, оснащаются оперативной памятью DDR5 объёмом до 64 ГБ и SSD-накопителями объёмом до 2 ТБ. Модель L14 Gen 7 выполнена в 14-дюймовом форм-факторе с вниманием к портативности, в то время как модель L16 Gen 3 с более крупным 16-дюймовым дисплеем отвечает более широким требованиям для работы в офисе. В качестве опций доступны конфигурации с поддержкой WWAN и Wi-Fi 7.

В числе прочего ноутбуки оснащаются 5-мегапиксельными ИК- или RGB-камерами, поддерживают Dolby Atmos с улучшениями для голоса, оснащаются портами USB-C, USB-A, HDMI и RJ45. Что касается ремонтопригодности, в ноутбуках возможна замена клавиатуры, аккумулятора, SSD, модуля WWAN и динамиков.

За рубежом устройства появятся в продаже в этом месяце, цены на ноутбуки ThinkPad X13 Gen 7 начинаются от 1499 $, а на ThinkPad L14 Gen 7 и L16 Gen 3 — от 1430 $.

#ноутбуки #lenovo #thinkpad
Источник: fonearena.com
