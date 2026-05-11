Компания Philips выпустила в Китае 27-дюймовый монитор 27E2N5901RW с нетипичным сочетанием режимов отображения 4K 75 Гц и 1080p 300 Гц при подключении с помощью DisplayPort 1.4, сообщает Guru3D со ссылкой на ITHome.

Источник изображения: Philips (отредактировано ITHome)

Монитор оснащается IPS-дисплеем с поддержкой 10-битной глубины цвета (8 бит + FRC) и статической контрастностью 1200:1. Также заявлены время отклика движущегося изображения 0,5 мс (MPRT), охват цветового пространства DCI-P3 98,6%, sRGB 100% и AdobeRGB 95,5%.

Для подключения монитор оснащается одним портом HDMI 2.1 и одним портом DisplayPort 1.4. Предусмотрен универсальный разъём USB Type-C мощностью до 65 Вт, который позволяет совместимым ноутбукам заряжаться и выводить изображение с помощью одного кабеля. Монитор также оснащён двумя нисходящими портами USB Type-A и встроенной функцией KVM. Это позволяет использовать один набор периферии для работы на нескольких компьютерах, например, в том же сценарии с настольным ПК и ноутбуком.

Эргономичная подставка поддерживает регулировку монитора по высоте и наклону. Предусмотрено крепление VESA для кронштейнов. Характеристики монитора позволяют использовать его как для работы, так и для игр. В Китае стартовая цена Philips 27E2N5901RW составляет 1599 юаней.