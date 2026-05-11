Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
AMD Radeon RX 9050 может не уступать RX 9060 XT по количеству потовых процессоров
AMD якобы готовит новую видеокарту начального уровня.

Компания AMD якобы работает над новой игровой видеокартой начального уровня, это модель Radeon RX 9050, которая может получить полноценный графический процессор Navi 44 XT и 8 ГБ видеопамяти, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на собственные источники. Авторы ресурса предупреждают, что информация пока не имеет надёжного подтверждения и может быть неточной. Если же всё подтвердится, RX 9050 получит 2048 потоковых процессоров, в то время как графический процессор Navi 44 XL в RX 9060 насчитывает 1792 потоковых процессора.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Тем не менее, несмотря на большее количество потоковых процессоров, по производительности RX 9050 должна уступать RX 9060 из-за меньшей тактовой частоты: 1920 МГц в игровом режиме и 2600 МГц в режиме ускорения против 2400 и 2990 МГц соответственно, — значительная разница. Тактовые частоты RX 9060 XT ещё выше и достигают 3130 МГц в режиме Boost. Будет ли доступен разгон, неизвестно. Рекомендуемая мощность блока питания составляет 450 Вт, что на 50 Вт ниже рекомендаций для RX 9060 XT.

Что касается видеопамяти, Radeon RX 9050 приписывают 8 ГБ GDDR6 со скоростью 18 гигабит в секунду и 128-битной шиной — общая пропускная способность при таких характеристиках составит 288 гигабайт в секунду — на 10% меньше, чем у RX 9060 XT. Среди прочего поддержка PCIe 5.0 x16.

На данный момент неизвестно, когда AMD планирует выпустить Radeon RX 9050 и планирует ли вообще, предназначена ли видеокарта для международной розничной продажи и поддерживает ли разгон. Возможно, больше информации появится перед выставкой Computex 2026 в начале июня. Ранее появились слухи, что NVIDIA планирует возродить RTX 3060 12 ГБ и готовит новую версию RTX 5050 9 ГБ, рассматриваемая RX 9050 может разрабатываться как конкурирующее решение.

#amd #видеокарты #rdna 4 #radeon rx 9050
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россияне активно обсуждают мессенджер DZR Eleven как замену МАКС
Epic Games отрицает связь между использованием ИИ и увольнением тысячи сотрудников
Китайские автопроизводители Geely и Changan понесли в России убыток в размере 15,68 млрд руб.
Детективная драма «Удивительно яркие создания» с Салли Филд вошла в топ Netflix сразу после премьеры
Часы «Луч» в стиле БелАЗа выдержали наезд 250‑тонного самосвала и были раскуплены за день
Эксперт протестировал GTX 1070 с Core i9-13900K в ряде популярных игр в трёх разрешениях
Появились первые изображения и основные подробности российского премиального седана Senat 900
В Дании нашли шесть браслетов эпохи викингов весом 763 грамма - это третий по величине клад в стране
Chrome тайно загружает файл Gemini Nano на 4 ГБ и восстанавливает его после удаления пользователем
Цена AMD Radeon RX 9070 XT в Китае снизилась ниже рекомендованной
На азиатских рынках выявили партии поддельных DDR5 с пустыми модулями DRAM
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
Onyx представила Boox Tappy — Bluetooth‑пульт для перелистывания страниц на электронных книгах
Галактика возрастом менее двух миллиардов лет не вращается вопреки теориям
Лучший момент Сони Блейд в «Mortal Kombat II» появился в фильме в последнюю минуту
Китай представил 200-кубитный квантовый компьютер Hanyuan-2 с двухъядерной архитектурой
Авторы Subnautica 2 показали геймплейный трейлер новинки
Zeekr обновил минивэн 009: 912 лошадей и зарядка за 17 минут
Создана амфибия Scubacraft SC3 по мотивам фильма об агенте 007: плавает как катер и ныряет на 30 м
Хакер из Германии взломал робота-газонокосилку и направил её на человека

Популярные статьи

Провал Steam Machine – устройство ещё не вышло, но уже никому не нужно
«Мортал Комбат II»: краткий и субъективный обзор
Эмерих Юттнер — человек, подделывавший по одному доллару
Почему Installer-SH вне конкуренции среди способов распространения софта под Linux и FreeBSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter