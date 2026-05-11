Компания AMD якобы работает над новой игровой видеокартой начального уровня, это модель Radeon RX 9050, которая может получить полноценный графический процессор Navi 44 XT и 8 ГБ видеопамяти, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на собственные источники. Авторы ресурса предупреждают, что информация пока не имеет надёжного подтверждения и может быть неточной. Если же всё подтвердится, RX 9050 получит 2048 потоковых процессоров, в то время как графический процессор Navi 44 XL в RX 9060 насчитывает 1792 потоковых процессора.

Тем не менее, несмотря на большее количество потоковых процессоров, по производительности RX 9050 должна уступать RX 9060 из-за меньшей тактовой частоты: 1920 МГц в игровом режиме и 2600 МГц в режиме ускорения против 2400 и 2990 МГц соответственно, — значительная разница. Тактовые частоты RX 9060 XT ещё выше и достигают 3130 МГц в режиме Boost. Будет ли доступен разгон, неизвестно. Рекомендуемая мощность блока питания составляет 450 Вт, что на 50 Вт ниже рекомендаций для RX 9060 XT.

Что касается видеопамяти, Radeon RX 9050 приписывают 8 ГБ GDDR6 со скоростью 18 гигабит в секунду и 128-битной шиной — общая пропускная способность при таких характеристиках составит 288 гигабайт в секунду — на 10% меньше, чем у RX 9060 XT. Среди прочего поддержка PCIe 5.0 x16.

На данный момент неизвестно, когда AMD планирует выпустить Radeon RX 9050 и планирует ли вообще, предназначена ли видеокарта для международной розничной продажи и поддерживает ли разгон. Возможно, больше информации появится перед выставкой Computex 2026 в начале июня. Ранее появились слухи, что NVIDIA планирует возродить RTX 3060 12 ГБ и готовит новую версию RTX 5050 9 ГБ, рассматриваемая RX 9050 может разрабатываться как конкурирующее решение.