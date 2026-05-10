Onyx Boox представила пульт Boox Tappy, который по Bluetooth подключается к фирменным электронным книгам и планшетам и позволяет перелистывать страницы без касания экрана.

Производители устройств для чтения всё чаще возвращают физические элементы управления, включая отдельные пульты. Это удобно тем, кто долго читает, держит устройство на подставке или пользуется им одной рукой.

Изображение: Onyx

Boox Tappy позиционируется как беспроводной пульт для перелистывания страниц на устройствах Onyx. Пульт подключается по Bluetooth к совместимым моделям, в том числе Boox Note Air5 C, Palma 2 Pro и другим устройствам Boox на прошивке версии 4.2 и новее. Дизайн Boox Tappy Wireless Page Turner напоминает старинную пишущую машинку, у которой только две круглые съемные кнопки.

У пульта есть три сценария работы: перелистывание страниц, прокрутка веб‑страниц и управление мультимедиа. Переключение режимов выполняется долгим нажатием сразу на обе кнопки, выбранный режим отображается в верхней части экрана подключенного устройства. Boox Tappy весит 29 г, его можно носить в кармане или на ремешке на запястье. Аксессуар оснащен встроенным аккумулятором с зарядкой через USB‑C; производитель говорит о «длительной» работе без подзарядки, но не приводит точных цифр. В фирменном магазине Boox новинка стоит $25,99 (эквивалентно ≈₽ 1930 по курсу ЦБ РФ на 10.05.2026).