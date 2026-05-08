Компания ASUS анонсировала пополнение линейки мониторов Republic of Gamers (ROG) двумя новыми моделями. Это 34-дюймовый изогнутый монитор Strix OLED XG34WCDMS и 12,3-дюймовый вспомогательный сенсорный монитор Strix XG129C.

Монитор Strix OLED XG34WCDMS оснащается дисплеем RGB Tandem QD-OLED со структурой субпикселей RGB Stripe, кривизной 1800R, разрешением WQHD (3440 на 1440 пикселей) и максимальной частотой обновления 280 Гц. Дисплей защищает плёнка BlackShield Film, которая также увеличивает воспринимаемый уровень чёрного до 40% по сравнению с мониторами QD-OLED предыдущего поколения.

Монитор XG34WCDMS сертифицирован VESA DisplayHDR 500 True Black, обеспечивает 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3, 10-битную глубину цвета и откалиброван до точности цветопередачи Delta E<2. Для продления срока службы и защиты от выгорания предусмотрен набор технологий ASUS OLED Care Pro и автоматическое выключение при отсутствии пользователя на базе датчика приближения Neo. В оснащение входит порт DisplayPort 1.4 с DSC, HDMI 2.1 и порт USB-C мощностью 15 Вт.

Дополнительный монитор Strix XG129C оснащается 12,3-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 24:9 (разрешение 1920 на 720 пикселей) и поддержкой сенсорного ввода (10 касаний). Монитор охватывает 125% цветового спектра пространства sRGB и 90% цветового пространства DCI-P3. За рубежом в комплект XG129C входит годовая подписка на AIDA64 Extreme с двумя эксклюзивными темами экранов ROG SensorPanel. Также монитор полностью совместим с приложениями ASUS DisplayWidget Center и ASUS Control Panel для быстрой настройки параметров.

Дополнительный монитор XG129C оснащается гибридным портом USB-C, который одновременно передаёт и питание и данные. Дополнительный порт USB-C обеспечивает подачу питания мощностью 20 Вт, а порт HDMI 1.2 расширяет совместимость с ПК и другими устройствами. Монитор собран в корпусе толщиной 6,3 мм со встроенной подставкой и гнездом для штатива.

Что касается цен, например, в Австралии рекомендованная цена Strix OLED XG34WCDMS составляет 1499 австралийских долларов, а рекомендованная цена Strix XG129C — 299 австралийских долларов. По курсу на момент написания это примерно составляет 1085 и 216 долларов США.