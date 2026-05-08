molexandr
Для Windows 11 разрабатывают профиль с импульсным повышением тактовых частот процессора до максимума
«Профиль низкой задержки» должен повысить отзывчивость системы и ускорить запуск приложений.

По неофициальной информации, компания Microsoft работает над «профилем низкой задержки» (Low Latency Profile) для Windows 11, который ускорит запуск приложений за счёт повышения тактовой частоты ядра (ядер) процессора до максимального значения на очень короткий промежуток времени, сообщает TechPowerUp со ссылкой на Windows Central.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

Тактовая частота процессора повышается до максимального значения на 1…3 секунды, что приводит к заметно более быстрому запуску приложений. Запуск приложений Microsoft, таких как Edge и Outlook, происходит примерно на 40% быстрее, меню пуск и контекстные меню могут работать на 70% быстрее.

В настоящее время профиль управляется автоматически, неизвестно, можно ли его включить или отключить вручную. Повышение тактовой частоты процессора происходит лишь короткими импульсами, тем не менее, это может негативно сказаться на температурах и времени автономной работы. Ожидается, что преимущества в производительности и общая плавность работы перевесят потенциальные проблемы.

Профиль с низкой задержкой является ещё одной попыткой Microsoft повысить производительность Windows 11. Так, ранее компания реализовала предварительную загрузку приложения «Проводник» при запуске системы, однако этот шаг оказал минимальное влияние на скорость запуска приложения. Поскольку Microsoft не может предварительно загружать каждое приложение в Windows 11, компания ищет иные способы для повышения отзывчивости системы. Технические детали работы профиля низкой задержки на момент написания неизвестны.

#microsoft #windows 11
Источник: techpowerup.com
