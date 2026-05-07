Анонс в преддверии выставки Computex 2026.

Компания GeIL анонсировала новую оперативную память в сериях SPEAR V и AQUARIUS Diamond RGB, сообщают VideoCardz.com и TechPowerUp. Серия SPEAR V не требует активации профилей разгона Intel XMP или AMD EXPO для достижения скорости 8000 мегатранзакций в секунду (МТ/с).

Модули в серии AQUARIUS Diamond RGB отличаются более изысканным дизайном с чёрными или белыми алюминиевыми радиаторами и светодиодной RGB-вставкой с имитацией алмазной огранки.

В модулях SPEAR V параметры работы на скорости 8000 МТ/с представлены в формате JEDEC SPD. GeIL указывает тайминги CL64-64-64-128 и рабочее напряжение 1,10 В. Эти модули относятся другой категории, по сравнению с большинством комплектов DDR5-8000, которые обычно зависят от профилей разгона памяти и более высокого напряжения. По всей видимости, компромиссом являются более высокие тайминги.

Память оптимизирована для настольных платформ Intel Core Ultra 200 и материнских плат Z890 и B860, отмечает производитель, демонстрируя снимки стабильной работы с процессорами Core Ultra 5 245KF и Core Ultra 7 265K.

Компания GeIL пока не подтвердила цены точные характеристики и сроки начала продаж. Оперативную память представят на выставке Computex 2026.