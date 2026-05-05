molexandr
Следующая игра серии Call of Duty не выйдет на PlayStation 4
Об этом заявили в компании Activision.

Компания Activision подтвердила, что следующая игра серии Call of Duty не разрабатывается для PlayStation 4, сообщает VideoCardz.com. Заявление поступило из официального аккаунта Call of Duty в социальной сети X (заблокирована в РФ) после появления слухов о том, что следующая игра франшизы по-прежнему будет поддерживать игровую консоль Sony предыдущего поколения.

Источник изображения: Fabian Albert, Unsplash

В этом заявлении не указана следующая игра и не подтверждены все платформы. Activision упомянула только PS4, поддержка Xbox One не комментировалась. Однако Call of Duty уже много лет использует кроссплатформенные комплекты для разработки под обе консоли, поэтому отказ от PS4, вероятно, может также намекать на отказ от Xbox One.

Это изменение положило конец долгой истории серии, выходившей на разных поколениях консолей. Call of Duty: Ghosts вышла на PS3, Xbox 360, PS4 и Xbox One в 2013 году. Спустя более десяти лет Call of Duty: Black Ops 7 по-прежнему была доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.

PS4 и Xbox One были выпущены в 2013 году, обе консоли используют старые процессоры AMD Jaguar. Последние релизы Call of Duty всё ещё поддерживали их, но некоторые функции уже были ограничены. Например, Black Ops 7 не поддерживала режим разделённого экрана на PS4 и Xbox One.

#игры #игровые консоли #call of duty
Источник: videocardz.com
