Кабель совместим со стандартными блоками питания 12V-2x6.

Компания Corsair выпустила кабель питания 12V-2x6 со встроенной защитой от перегрева, сообщает VideoCardz.com. Кабель, полное название которого ThermalProtect PCIe 5.1 600W 12V-2×6, оснащён специальным устройством внутри кабельного гребня на расстоянии 30 мм от точки подключения. По всей видимости, речь идёт о датчике температуры и прочих компонентах, необходимых для активного контроля и отключения видеокарты, когда температура в точке замера превысит 65 градусов по Цельсию.

Источник изображения: Corsair

Как утверждается в блоге Corsair, защита ThermalProtect работает на уровне кабеля, что делает его совместимым с блоками питания любой марки. На странице продукта также указано: «Совместим с любым стандартным блоком питания 12V-2x6». В числе прочих особенностей гибкие провода с тиснением и двухцветные разъёмы. Кабель выпускается в чёрном и белом цвете, его цена в официальном магазине Corsair в США составляет 24,99 $.