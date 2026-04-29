molexandr
Palit объявила о реорганизации и консолидации своих брендов, GALAX переходит под управление Palit
По всей видимости, бренды Galaxy Microsystems Ltd, GALAX и KFA2, переходят под управление Palit Group.

Компания Palit Microsystems Ltd (Palit) объявила о реорганизации и консолидации своих брендов в рамках оптимизации бизнеса для эффективной работы в условиях ограниченных поставок различных видов сырья в эпоху искусственного интеллекта. В опубликованном документе без дополнительных подробностей сообщается о том, что управление брендами Galaxy переходит Palit Group. По всей видимости, речь идёт о брендах GALAX и KFA2, которые принадлежат дочерней Palit компании Galaxy Microsystems Ltd (Galaxy).

Источник изображения: GALAX

Компания Galaxy была основана в Гонконге в 1994 году и стала одним из партнёров NVIDIA по производству видеокарт в 1999 году. Palit приобрела Galaxу в 2007 году. Компания Galaxy прославилась созданием продвинутых решений для оверклокеров на базе видеокарт NVIDIA в рамках серии Hall of Fame (HOF). Кроме этого, Galaxy предлагала широкий ассортимент моделей видеокарт различного класса.

На бразильском сайте galaxbr.com сообщается, что компания Palit берет на себя полную ответственность за всю деятельность и обязательства, связанные с брендом GALAX. Прежняя структура закрывается, сотрудников уведомили об увольнении.

На момент написания дальнейшая судьба брендов GALAX и KFA2 остаётся неизвестной. По предположениям, бренды могут продолжить присутствовать на рынке под другим руководством, но официально эта информация пока не подтверждена.

#nvidia #видеокарты #galax #palit
Источник: techpowerup.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter