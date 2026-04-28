Компания ASRock представила 27-дюймовый игровой монитор Phantom Gaming PG27QFW2A и 32-дюймовый Phantom Gaming PG32QFT, сообщает VideoCardz.com. Обе модели оснащаются плоскими дисплеями Fast IPS с разрешением 2560 на 1440 пикселей, временем отклика 1 мс и пиковой яркостью 400 нит, что подтверждается сертификацией VESA DisplayHDR 400.

Phantom Gaming PG27QFW2A. Источник изображения: ASRock (и далее)

Дисплей модели PG27QFW2A поддерживает максимальную частоту обновления 400 Гц. Также производитель заявляет 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 154-процентный охват пространства sRGB. Монитор оснащается парой разъёмов HDMI 2.1 FRL и одним разъёмом DisplayPort 1.4, есть встроенный концентратор с нисходящим портом USB 3.2 Gen 1. Подставка позволяет регулировать монитор по высоте, углу наклона и поворота.

Phantom Gaming PG32QFT

У модели PG32QFT максимальная частота обновления 180 Гц. Есть поддержка AMD FreeSync. Покрытие цветового пространства DCI-P3 составляет 97%, а sRGB — 151%. Монитор оснащается двумя разъёмами HDMI 2.0 и одним разъёмом DisplayPort 1.4. Встроенного USB-концентратора нет. Поддерживаются те же регулировки, что и в модели PG27QFW2A.

Ещё одна общая особенность — наличие Wi-Fi-антенны в подставке. Антенна совместима со стандартами Wi-Fi 4, 5, 6, 6E и 7, может усиливать сигнал до 7 дБи, заменяя небольшие антенны, обычно подключаемые непосредственно к модулю Wi-Fi.

Цены мониторов на момент написания не уточняются.