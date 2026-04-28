molexandr
Новый драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 596.36 WHQL поддерживает RTX 5070 12 ГБ для ноутбуков
Содержит оптимизации для Conan Exiles Enhanced и исправляет ошибки.

Компания NVIDIA выпустила новый графический драйвер GeForce Game Ready 596.36 WHQL с поддержкой видеокарты RTX 5070 12 ГБ для ноутбуков. О выпуске новой конфигурации официально объявили сегодня, она будет выпускаться одновременно с оригинальной версией видеокарты на 8 ГБ.

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

Также новый драйвер содержит оптимизации для обновлённой версии игры Conan Exiles Enhanced на базе движка Unreal Engine 5 и прочих игр, в которых используются технологии DLSS 4.5. Обновление игры станет доступно 5 мая, на релизе Conan Exiles Enhanced будет поддерживать генерацию кадров DLSS Multi Frame Generation и DLSS Frame Generation, масштабирование DLSS Super Resolution и технологию NVIDIA Reflex для снижения задержки ввода.

В GeForce Game Ready 596.36 WHQL исправили проблемы в играх и программах. Это мерцание растительности в The Crew Motorfest и одежды в Assassins Creed Shadows, вспышки на текстурах в God of War: Ragnarok.  Устранили проблему, выраженную в появлении блочных артефактов при воспроизведении H.264-контента с аппаратным ускорением на видеокарте через интерфейс DXVA 2.0. Исправили проблему в Blender 5.0.1 на базе движка EEVEE, когда не шейдерные ноды, подключённые к узлу Material Output, отображались чёрным цветом.

#nvidia #драйверы #game ready
Источник: nvidia.com
