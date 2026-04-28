molexandr
Превышение глубины завинчивания пары винтов в ROG Strix RTX 3090 может вызвать короткое замыкание
YouTube-канал northwestrepair рассказал о ремонте такой видеокарты.

Специалист по ремонту электроники, ведущий YouTube-канал northwestrepair, рассказал о «винтах смерти» на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 3090 в исполнении ROG Strix от компании ASUS. Одна из таких видеокарт недавно оказалась в руках специалиста, после того, как её владелец решил самостоятельно провести обслуживание с заменой термоинтерфейсов. Фактически, никаких ошибок при замене термоинтерфейсов владелец не допустил, но один неучтённый нюанс при сборке привёл к выходу видеокарты из строя.

Нужно проявлять особенную осторожность, закручивая два эти винта.
Источник изображения: northwestrepair, YouTube

В видео northwestrepair показано, что видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 вышла из строя после короткого замыкания, вызванного тем, что один или два винта системы охлаждения были закручены слишком глубоко и воткнулись в печатную плату, замкнув несколько 12-вольтовых дорожек, связанных со схемой управления VRM.

Источник изображения: northwestrepair, YouTube (и далее)

При ремонте потребовалось не только восстановить повреждённые дорожки, но и заменить несколько компонентов, вышедших из строя после короткого замыкания, а именно три драйверных MOSFET-транзистора и фазовый контроллер. Ремонт оказался не простым, но в конечном итоге видеокарта заработала, графический процессор не был повреждён. Владельцам ROG Strix GeForce RTX 3090 от ASUS необходимо учесть данный нюанс при самостоятельном обслуживании своих видеокарт.

#nvidia #видеокарты #asus #rtx 3090 #ремонт
Источник: videocardz.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Gizmochina выбрала лучшие альтернативы Apple Watch Ultra 3 для Android‑пользователей
Клиенты стали покупать больше дефектных CPU Intel из-за массового роста спроса на процессоры
Курчатовский институт: В России производители турбореактивных двигателей сохранили базу СССР
Новый ротационный ракетный двигатель установил рекорд непрерывной работы в течение 300 секунд
В ремонт сдали карту RTX 4090 с фальшивыми микросхемами и высококачественной лазерной гравировкой
Китай создал первую в мире технологию производства электроэнергии из угля с нулевым выбросом CO₂
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
Венеция тонет — ни один план спасения не сохранит город в нынешнем виде
В мессенджере МАКС скоро появятся комментарии, истории и опросы
В России обсуждают идею отказаться от школьных домашних заданий
Российские операторы просят отложить введение платы за VPN
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
Intel подтвердила рост прибыли за счет продажи низкокачественных или дефектных процессоров
Chery раскрыла салон флагманского Tiggo X: до 7 мест и до 6 экранов в интерьере
Автомобили Polestar 4 2026 выпускаются без заднего стекла
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
Новое исследование сделало утконоса ещё более необычным млекопитающим
Техноблогер обнаружил в видеокарте RTX 4090 Strix старый GPU из серии RTX 3000
«Известия»: Российский кадровый резерв за 5 лет уменьшился с 7 млн до 4 млн человек
Авиаэксперт Величко: российский двигатель ПД-8 способен полностью заменить зарубежные аналоги

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
