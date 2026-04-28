YouTube-канал northwestrepair рассказал о ремонте такой видеокарты.

Специалист по ремонту электроники, ведущий YouTube-канал northwestrepair, рассказал о «винтах смерти» на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 3090 в исполнении ROG Strix от компании ASUS. Одна из таких видеокарт недавно оказалась в руках специалиста, после того, как её владелец решил самостоятельно провести обслуживание с заменой термоинтерфейсов. Фактически, никаких ошибок при замене термоинтерфейсов владелец не допустил, но один неучтённый нюанс при сборке привёл к выходу видеокарты из строя.

Нужно проявлять особенную осторожность, закручивая два эти винта.

В видео northwestrepair показано, что видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 вышла из строя после короткого замыкания, вызванного тем, что один или два винта системы охлаждения были закручены слишком глубоко и воткнулись в печатную плату, замкнув несколько 12-вольтовых дорожек, связанных со схемой управления VRM.

При ремонте потребовалось не только восстановить повреждённые дорожки, но и заменить несколько компонентов, вышедших из строя после короткого замыкания, а именно три драйверных MOSFET-транзистора и фазовый контроллер. Ремонт оказался не простым, но в конечном итоге видеокарта заработала, графический процессор не был повреждён. Владельцам ROG Strix GeForce RTX 3090 от ASUS необходимо учесть данный нюанс при самостоятельном обслуживании своих видеокарт.