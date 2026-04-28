Генеральный директор Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) подтвердила в интервью Game File, что дефицит памяти оказывает влияние на проект игровой консоли Xbox следующего поколения под кодовым названием Project Helix, сообщает VideoCardz.com. От затрат на память зависит конечная цена продукта и его доступность для потребителей. В частности, поэтому в компании Microsoft пока не готовы назвать сроки выпуска новой игровой консоли.

«Всё это составляющие одного уравнения. Затраты на память повлияют на цену и на доступность. Поскольку наша цель — быть там, где играют люди по всему миру, мы будем учитывать эти факторы. И поэтому пока мы не готовы назвать сроки запуска. Ситуация в мире меняется очень быстро. Моя главная задача — сосредоточиться на том, что находится под нашим контролем, и создать отличную консоль для отличных игр, включая игры для ПК», — Аша Шарма в интервью Game File.

В своём заявлении Шарма снова делает акцент на том, что Project Helix позволит играть как в игры для консолей, так и в игры для ПК. Если верить инсайдерам, будущая игровая консоль Xbox по сути является ПК. Подтверждено, что в Project Helix используется специализированный чип от компании AMD, разработанный для поддержки новых возможностей DirectX и технологии FSR следующего поколения.

Также в Microsoft ранее заявили, что альфа-версии Project Helix начнут рассылать разработчикам в 2027 году. Это не подтверждает дату выпуска, однако намекает на то, что продукт ещё далёк от завершения. Тем не менее, цены на память могут оставаться высокими ещё долгое время, оказывая влияние не только на Project Helix, но и на многое другое оборудование.