molexandr
В новую серию периферии Command от Turtle Beach вошли клавиатура и мышь с сенсорными экранами
Всего представлено шесть устройств.

Компания Turtle Beach представила новую серию периферии Command для любителей игр, стримеров и создателей контента, сообщает Vortez. Первоначально в серию вошли три клавиатуры и три мыши. Флагманские модели оснащаются сенсорными экранами.

Источник изображения: Turtle Beach (и далее)

Укороченная клавиатура Turtle Beach Command KB7 оснащена 4,3-дюймовым сенсорным дисплеем Command Touch Display, который позволяет управлять OBS, Streamlabs и другими приложениями для стриминга и не только. Экран также позволяет работать с макросами, следить за системной статистикой. Клавиатура оснащается  низкопрофильными переключателями Titan на датчиках Холла с ресурсом 1 млн. нажатий и возможностью настройки точки срабатывания, независимой RGB-подсветкой для каждой клавиши и подставки, поддержкой модульного блока KP7. Модульный блок KP7 может использоваться как дополнение к клавиатуре KB7 или отдельно.

Полноразмерная клавиатура Turtle Beach Command KB5 оснащена 2,4-дюймовым сенсорным экраном. В клавиатуре используются низкопрофильные механические переключатели Titan с ходом 1,2 мм, колпачки клавиш изготовлены из PBT-пластика методом двойного литья. И KB7 и KB5 оснащаются разным количеством выделенных макро-клавиш, поддерживают Rapid Trigger, частоту опроса 8K и используют в конструкции детали из алюминия.

Беспроводная игровая мышь Turtle Beach Command MC7 оснащена сенсорным дисплеем Command Touch Display, позволяющим напрямую управлять DPI, макросами и приложениями без использования дополнительных программ. Мышь поддерживает три режима подключения, беспроводной режим 2,4 ГГц, Bluetooth и проводной. Максимальная частота опроса 8K. В основе оптический сенсор Owl Eye с разрешением 30K DPI, оптические переключатели Titan. Мышь использует две батареи с возможностью горячей замены и поставляется с док-станцией для зарядки. Время автономной работы на одной батарее достигает 10 часов.

В беспроводной игровой мыши Turtle Beach Command MC5 место экрана занимает дополнительное колесо прокрутки и несколько кнопок, говорится о возможности запрограммировать 29 функций и времени автономной работы до 35 часов. Мышь Turtle Beach Command MC3 внешне не отличается от MC5, но является проводной и поддерживает частоту опроса 1000 Гц.

В Великобритании клавиатуры станут доступны 21 мая, рекомендованные цены моделей KB7, KB5 и KP7 примерно составляют 190, 140 и 90 фунтов стерлингов соответственно. Мыши ожидаются в продаже с 19 июля, рекомендованные цены MC7, MC5 и MC3 примерно составляют 140, 110 и 70 фунтов стерлингов.

#периферия #клавиатуры #мыши #turtle beach
Источник: vortez.net
