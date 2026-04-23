Компания Samsung Display объявила, что её дисплеи QD-OLED для телевизоров и мониторов прошли сертификацию UL Solutions после оценки углов обзора, сообщает VideoCardz.com. В Samsung Display тщательно оценивают углы обзора в рамках программы проверки QuantumView.

Источник изображения: Samsung Display

Программа QuantumView охватывает всю линейку дисплеев QD-OLED от Samsung Display и предназначена для проверки качества изображения, в частности, углов обзора, оценивая то, как изменяются яркость и цветовые координаты при просмотре под углом. Этим анонсом компания стремится привлечь внимание к дисплеям QD-OLED в профессиональном сегменте.

По данным Samsung Display, панели QD-OLED сохраняют более 60% яркости даже при угле обзора в 60 градусов, а цветовой сдвиг остаётся ниже 0,012 Δu'v'. Компания заявляет, что по методике QuantumView параметры замеряются с шагом 10 градусов от центрального положения до угла 60 градусов.

В компании также сравнили эти результаты с LCD-дисплеями, яркость которых, как утверждается, падает ниже 20% под углом 60 градусов, а значение цветового сдвига достигает 0,025. Преимущества QD-OLED-дисплеев Samsung Display объясняются фронтальной эмиссией и ламбертовским излучением квантовых точек.

Ранее в этом месяце компания Samsung Display сообщила, что совокупный объем поставок дисплеев QD-OLED для мониторов превысил 5 миллионов единиц в марте 2026 года. Также в марте была представлена технология QuantumBlack — новое покрытие для мониторов QD-OLED 2026 года, которое, по заявлению компании, снижает отражения на 20%.