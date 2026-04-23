В максимальной конфигурации Intel Core Ultra 9 290HX Plus и NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop.

Компания Honor представила в Китае игровой ноутбук WIN H9, сообщает ITHome. Одной из наиболее примечательных особенностей ноутбука является система охлаждения, в которой используется шесть вентиляторов: два центробежных и четыре осевых.

Источник изображения: Honor (отредактировано ITHome)

По данным компании, система охлаждения способна отвести до 270 Вт тепла. Это позволило оснастить ноутбук процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop. При пиковой нагрузке на процессор его мощность может достигать 160 Вт, а пиковая мощность видеокарты составляет 140 Вт.

Ноутбук оснащается 16-дюймовым матовым IPS LCD-экраном с пиковой яркостью 500 нит, максимальной частотой обновления 300 Гц и разрешением 2560 на 1600 пикселей. Также заявлено 100-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3 и прямое подключение к дискретной видеокарте. Без дополнительных подробностей источники сообщают о применении технологии защиты от головокружения в 3D-играх, снижающей симптомы укачивания на 58%.

В набор портов для подключения входят USB 3.2 Gen1, HDMI 2.1-FRL, Ethernet RJ45, порт USB 3.2 Gen2, Thunderbolt 4 и комбинированный аудиоразъём 3,5 мм.

Максимальная конфигурация в Китае продаётся по цене от 18499 юаней без учёта местных скидок и субсидий. Ноутбук в этой конфигурации оснащается твердотельным накопителем объёмом 1 ТБ, оперативной памятью объёмом 16 или 32 ГБ (точной информации нет). Цена конфигурации с дискретной видеокартой RTX 5070 Laptop начинается от 14699 юаней, RTX 5060 Laptop — от 13499 юаней. Самая недорогая конфигурация с процессором Intel Core Ultra 7 251HX и видеокартой RTX 5060 Laptop получила ценник 11499 юаней.