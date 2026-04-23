molexandr
В планы TSMC до 2029 года входят техпроцессы A13, A12, N2U и более масштабная упаковка CoWoS
Техпроцесс TSMC A13 обеспечит уменьшение площади на 6% относительно A14.

Компания TSMC представила свой новый техпроцесс A13 на симпозиуме North America Technology Symposium 2026 в Санта-Кларе, США. В результате прямого уменьшения техпроцесса A14 удалось добиться 6-процентной экономии площади при сохранении полной обратной совместимости с правилами проектирования, кроме этого, за счёт комплексной оптимизации проектных и технологических решений удалось повысить эффективность и производительность. Начало производства по техпроцессу A13 запланировано на 2029 год, через год после запуска A14.

Источник изображения: TSMC

Также компания TSMC представила предварительный обзор техпроцесса A12. Это дальнейшая эволюция A14 с внедрением технологии обратной подачи питания Super Power Rail. Начало производства чипов по технологии A12 для сегментов искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений запланировано на 2029 год. Ещё одна технология с обозначением N2U была анонсирована как дальнейшее расширение 2-нм семейства TSMC N2. К её преимуществам перед N2P относят на 2…3% более высокую плотность, на 3…4% большую производительность и на 8…10% меньшее энергопотребление.

Что касается технологий упаковки многокристальных чипов, TSMC заявляет, что уже производит чипы CoWoS размером в 5,5 фотошаблонов, а к 2028 году планирует освоить упаковку размером в 14 фотошаблонов, что позволит объединить около 10 крупных вычислительных кристаллов и около 20 стеков памяти HBM в одном чипе. На этом TSMC не остановится, в частности, к 2029 году ожидается технология упаковки «система-на-пластине» SoW-X и новая технология вертикальной сборки A14-to-A14 SoIC.

TSMC также представила обновления для оптических, автомобильных и специализированных систем. Производство решения COUPE для совместной упаковки оптики на подложке планируется начать в 2026 году. По словам TSMC, оно обеспечит в 2 раза лучшую энергоэффективность и в 10 раз меньшую задержку, чем подключаемые конструкции на уровне печатной платы. Для автомобильных чипов TSMC анонсировала техпроцесс N2A, обеспечивающий прирост скорости на 15…20% по сравнению с N3A при том же энергопотреблении. Сертификация AEC-Q100 запланирована на 2028 год. Компания также сообщила о запуске в 2026 году производственных линий N16HV, техпроцесс предназначен для драйверов дисплеев.

#технологии #tsmc #производство
Источник: videocardz.com
Популярные новости

Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
16
Warner Bros. раскрыла актерский состав нового фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»
+
Lenovo выпустит свой самый лёгкий ноутбук 19 мая
+
YouTube-блогер собрал ядерную батарейку из трубочек с тритием и солнечных элементов
+
Ugreen выпустила компактную зарядку GaN мощностью 45 Вт
+
Журналист New Scientist раскрыл состояние дел в Чернобыле спустя 40 лет после катастрофы
+
Военнослужащие США случайно раскрыли координаты ядерных бункеров в онлайн-карточках для тестов
+
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
3
«КАМАЗ» вывел на рынок крюковой погрузчик на шасси поколения К5
1
Крупнейший производитель DRAM в Китае столкнулся с трудностями при запуске в производство HBM3
+
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
10
Рособрнадзор изучает возможность применения ИИ для проверки развернутых ответов ЕГЭ
+
InWin представила корпус COVALENT формата Full Tower с возможностью разместить 13 вентиляторов
5
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
9
В Hardware Unboxed протестировали Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition в ряде игр и приложений
6
В Москве с помощью роботов разобрали законсервированный с 2000-х годов корпус ядерного НИИ
+
Росатом «сжёг» опасные отходы в реакторе: срок изоляции снижен с сотен тысяч до 300 лет
+
boAt представила беспроводной 7.1.4-саундбар Aavante Prime X с Dolby Atmos и мощностью 700 Вт
+
Ferrari установила цену в 550 тысяч евро на свой первый электромобиль Luce
+
Tom’s Hardware назвали лучшие игровые процессоры в 2026 году
+

Популярные статьи

Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
71
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
9
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
7
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
3
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
+

Сейчас обсуждают

Waramagedon
12:17
так никто и не запрещает пользоваться
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
Waramagedon
12:09
наушники нормальной фирмы возьми.
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
linux4ever
12:06
А когда cloudflare побанит эти адреса, что дальше скажет эта шарага?
РосКомНадзор разрешил 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам
Артур Галиев
12:01
Ту которая взламывается
Как выбрать Sony PlayStation 5 в 2026 году – ревизии, версии и оптимальные варианты
Remarc
11:39
запланированное старение предмета
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
Александр Орешкин
11:22
А тем временем у наушников razer за 15к рассыпается пластик на ободке...
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
OgoGoLog
11:12
"возвращает в эксплуатацию" "предложил поднять" Как то заголовок со смыслом не бьётся. Не находите? Или "пофиг, лишь бы пукнуть в комментариях"?
В России практически готов к эксплуатации самолёт для региональных перевозок Ил-114-300
Тигровая Пчела
09:47
Циолковский предсказывалименно развитие дирижаблей. Это была ужасная стратегическая ошибка. Для России, у наз в заполярье дороги просто нельзя строить, там мерзлота начинает разрушаться после одного п...
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
K0nst4nt1n
09:40
айсбуки все на hmten/tongfang и как владелец такого же ноута на рязани 7840hs после 5 месяцев эксплуатации никому такое не советую, спонтанные ребуты, огороженный биос и необходимость зажимать лимиты ...
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
Виталий Крюков
09:24
С нашей стороны, видать, ограждение не успели сделать? :-)))
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
