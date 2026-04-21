В основе планшета чипсет MediaTek Dimensity 9500.

Компания Xiaomi представила в Китае компактный планшет Redmi K Pad 2, сообщает Gizmochina. Планшет оснащается 8,8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3008 на 1880 пикселей и максимальной частотой обновления 165 Гц. Заявлена поддержка Dolby Vision и HDR с пиковой яркостью 1100 нит. Дисплей защищает стекло Corning Gorilla Glass 5.

Источник изображения: Xiaomi Redmi (и далее)

В основе планшета чипсет MediaTek Dimensity 9500 с графикой Mali-G1 Ultra и нейронный блоком NPU 990, оперативная память LPDDR5X и накопитель UFS 4.1. Устройство работает под управлением HyperOS 3.0 на базе Android 16. В Redmi K Pad 2 добавили два линейных двигателя по оси X и два стереодинамика, настроенные для объёмного звучания.

Также планшет оснастили парой камер, фронтальной с разрешением 8 Мп и тыльной с разрешением 13 Мп, аккумуляторной батареей ёмкостью 9100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и обратной зарядки мощностью 22,5 Вт. Предусмотрена пара разъёмов USB-C. Заявлена поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Толщина Redmi K Pad 2 составляет 6,62 мм, вес планшета 345 г.

Планшет Redmi K Pad 2 поступил в продажу в Китае по стартовой цене 3399 юаней за конфигурацию 8 ГБ + 256 ГБ. Версии 12 ГБ + 256 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ стоят 3799 юаней и 4799 юаней соответственно. Планшет доступен в серебристом, фиолетовом и чёрном цвете.