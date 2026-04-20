Они будут использоваться в серверах с вычислительными платформами NVIDIA Vera Rubin.

На выставке CES 2026 компания SK Hynix объявила о поставке своих решений памяти нового поколения, таких как SOCAMM2, для будущих решений компании NVIDIA в сегменте центров обработки данных и искусственного интеллекта. Теперь, четыре месяца спустя, SK Hynix объявляет о начале массового производства модулей памяти SOCAMM2 объёмом 192 ГБ, сообщает Wccftech.

Источник изображения: SK Hynix

NVIDIA будет использовать модули SOCAMM2 от всех трёх основных производителей памяти — SK Hynix, Samsung и Micron — для диверсификации цепочки поставок и удовлетворения спроса, поскольку вычислительная платформа NVIDIA Vera Rubin занимает центральное место в новой эре агентного искусственного интеллекта, пишет Wccftech.

В основе модулей SOCAMM2 объёмом 192 ГБ используются чипы памяти LPDDR5X, которые производятся с применением техпроцесса 1c (шестое поколение 10-нанометровой технологии). По сравнению с RDIMM, решение обеспечивает более чем вдвое большую пропускную способность, демонстрируя на 75% более высокие показатели энергоэффективности, подчеркнули в SK Hynix.