При этом ему требуется один графический процессор.

Главный научный сотрудник NVIDIA Билл Далли (Bill Dally) рассказал на конференции GTC 2026, что сейчас компания использует искусственный интеллект (ИИ) на этапе проектирования во всех возможных случаях, однако говорить о полной автоматизации процесса проектирования микросхем пока ещё очень рано.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

В частности, ИИ используется для работы с библиотеками стандартных ячеек и при проверке проекта чипа. Так, на основе метода обучения Reinforcement Learning в NVIDIA разработали самообучающуюся систему NB-Cell для переноса стандартной библиотеки ячеек (проще говоря, набора готовых блоков для проектирования чипов) на новые техпроцессы. Сейчас в компании используется уже второе или третье поколение системы NB-Cell, которая за одну ночь справляется с переносом библиотеки из 2500…3000 ячеек на новый техпроцесс, работая на одном графическом процессоре. Команде из восьми специалистов требуется на это около 10 месяцев.

Ещё один внутренний инструмент NVIDIA под названием Prefix RL используется для поиска решений при размещении каскадов предварительного просмотра (look-ahead stages) в цепи параллельного переноса (carry lookahead chain). Эта система позволяет создавать схемы, до которых «ни один человек никогда бы не додумался», улучшая ключевые показатели примерно на 20…30% по сравнению с проектами, созданными людьми.

Также в компании NVIDIA использовали документацию за годы разработок для обучения больших языковых моделей Chip Nemo и Bug Nemo. Эти модели отвечают на вопросы младших инженеров и помогают им взаимодействовать со старшими инженерами.