Оптические переключатели, встроенный аккумулятор и вес 59 г.

Компания Akko представила игровые мыши серии Titan N9 с эргономичным дизайном для когтевого и ладонного хвата. В серию вошли модели Max и Ultra, обе подходят для правшей со средними и большими руками, сообщает ITHome.

Источник изображения: Akko, ITHome (и далее)

Мыши серии Titan N9 обладают размерами 122,9×65,7×42 мм и весят около 59 г. Корпус изготовлен из ABS-пластика, а колесо прокрутки — из поликарбоната с матовой блестящей текстурой. Для колеса прокрутки используется энкодер TTC Gold Wheel 2M. Поддерживается три режима подключения: проводной, Bluetooth и 2,4 ГГц. Максимальная частота опроса достигает 8000 Гц как в проводном режиме, так и в беспроводном режиме 2,4 ГГц. Мыши оснащены встроенным аккумулятором ёмкостью 300 мАч.

Что касается отличий, в модели Max используется контроллер Realtek RTL8762, сенсор PixArt PAW3395 и «кастомные» оптические переключатели. В версии Ultra используется контроллер Nordic nRF54L15, сенсор PixArt PAW3950 и оптические переключатели Omron. В Китае цены начинаются от 199 и 339 юаней.