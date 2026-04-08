Но для базовой совместимости и производительности уровня PS3 всё гораздо проще.

Разработчики эмулятора игровой консоли PlayStation 3 (PS3) под названием RPCS3 обновили системные требования, сообщает VideoCardz.com. В 2026 году для обеспечения базовой работоспособности эмулятора по-прежнему достаточно системы с процессором уровня Intel Core 2 Duo или AMD Athlon 64 X2, оперативной памятью объёмом 8 ГБ и видеокартой из серии AMD Radeon HD 5000 или NVIDIA GeForce GTX 400. Правда непонятно, в какие игры удастся поиграть с такой конфигурацией.

Источник изображения: rpcs3.net (отредактировано VideoCardz.com)

Чтобы игры работали как на PS3 или лучше, потребуется куда более мощная система. Рекомендуется процессор не хуже AMD Ryzen 5 5600 или Intel Core i5-10400, 16 ГБ оперативной памяти, видеокарта AMD Radeon RX 5600 XT или NVIDIA GeForce RTX 2060. Также потребуется SSD-накопитель, в то время как для базовой работоспособности можно было использовать жёсткий диск или SD-карту.

Примечательно, что в оптимальной конфигурации сохраняются те же рекомендации по видеокартам, но требования к процессорам повышаются до Ryzen 5 9600X или Core i5-13600K, а в качестве устройства хранения рекомендуется использовать NVMe SSD. Это наиболее очевидный признак того, что для большинства пользователей, стремящихся повысить быстродействие, производительность процессора по-прежнему играет более важную роль.

На уровне «Максимальная производительность» для игр в 4K разрешении рекомендуется система с процессором Ryzen 7 9800X3D, 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой GeForce RTX 4070 или Radeon RX 7800 XT. Также рекомендуется использовать операционную систему Linux, в то время как в предыдущих рекомендациях также присутствовала Windows.