Устройства представят в этом месяце.

После анонса скорой презентации игрового смартфона REDMI K90 Max в Китае компания Xiaomi опубликовала несколько полноценных изображений задней части смартфона, сообщает GSMArena со ссылкой на ряд публикаций в социальной сети Weibo. Также официально стало известно о намерениях компании представить вместе со смартфоном и новый планшет REDMI K Pad 2.

Источник изображения: Xiaomi REDMI (и далее)

Смартфон показали в серебристой расцветке Space Silver. На тыльной части смартфона можно рассмотреть крупный выпирающий блок с двумя камерами и вентиляционным отверстием. Этот блок похож на тот, что установлен в смартфоне REDMI K90 Pro Max, за тем отличием, что вместо мощного дополнительного динамика игровая модель оснащается крупным вентилятором для охлаждения внутренних компонентов.

Как заявили в Xiaomi, вентилятор больше, чем в конкурирующих устройствах, и позволяет быстро охладить смартфон. Несмотря на наличие воздуховодов, один из которых расположен на нижнем торце блока камер, REDMI K90 Max сертифицирован в соответствии со стандартами IP67, IP68 и IP69.

Анонсированный планшет REDMI K Pad 2 оснащается 8,8-дюймовым дисплеем с максимальной частотой обновления 165 Гц, чипсетом флагманского уровня MediaTek Dimensity 9500 и аккумулятором ёмкостью 9100 мАч. Планшет будет доступен в трёх цветах: серебристом, чёрном и фиолетовом.