molexandr
Игровая поддержка карт Intel Arc Pro B70 и B65 появилась в драйвере Arc Graphics 32.0.101.8629 WHQL
Новые профессиональные видеокарты с 32 ГБ видеопамяти можно использовать и для игр.

Компания Intel выпустила драйвер Arc Graphics версии 32.0.101.8629 WHQL. Главным и единственным изменением является игровая поддержка профессиональных дискретных видеокарт Intel Arc Pro B70 и Arc Pro B65, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: Intel

Отмечается, что использовать игровые драйвера с профессиональными видеокартами компании Intel можно было и ранее, однако в данном случае речь может идти о дополнительных игровых оптимизациях специально для Arc Pro B70 и Arc Pro B65. На данный момент нигде не говорится о каких-либо конкретных игровых улучшениях для рассматриваемых видеокарт, в примечаниях к выпуску нет ни одного упоминания об исправлении ошибок или оптимизации игр.

В видеокартах Intel Arc Pro B70 и Arc Pro B65 используется совершенно новый графический процессор BMG-G31 и 32 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной. Старшая модель оснащается полноценным графическим чипом с количеством ядер Xe2-HPG, равным 32, младшая — версией, урезанной до 20 ядер Xe2-HPG.

#intel #видеокарты #игры #arc pro b70 #arc pro b65
Источник: videocardz.com
