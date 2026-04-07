Флагманская модель объёмом 8 ТБ стоит как RTX 5090.

В Южной Корее зафиксировали резкое повышение цен на твердотельные накопители Samsung и Western Digital. Об этом сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на блогера @harukaze5719 в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Например, WD SN850X объёмом 1 ТБ ещё недавно был доступен за 300 тыс. вон, а теперь стоит около 600 тыс. Цена самой дорогой модели объёмом 8 ТБ повысилась до 4,5 млн. вон или 3000 долларов США. Это невероятно дорого. За эти деньги можно приобрести видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5090. Цены на твердотельные накопители Samsung тоже выросли примерно в два раза. В частности, Samsung 990 PRO объёмом 1 ТБ стоит около 470 тыс. вон, а Samsung 9100 PRO объёмом 8 ТБ достиг цены 4 млн. вон.

Источник изображения: Western Digital; @harukaze5719 в социальной сети X (заблокирована в РФ)

На момент публикации оригинального материала авторы отмечали, что в США цены на рассматриваемые твердотельные накопители сопоставимы с теми, что наблюдались в Южной Корее до аномального роста. Остаётся надеяться, что это временное изменение, вызванное какими-то локальными факторами.