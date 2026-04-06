Это позволило бы пользователям оценивать примерную производительность ПК перед покупкой игр.

По предположениям, компания Valve работает над системой прогнозирования производительности игр для своей платформы цифровой дистрибуции игр Steam и одноимённого приложения для ПК. Об этом сообщает ресурс TechPowerUp, ссылаясь на информацию пользователя игрового форума ResetEra под псевдонимом dex3108. Пользователь обнаружил, что примерно месяц назад компания Valve включила в свои добровольные опросы информацию о частоте кадров в играх.

Опросы для отслеживания статистики аппаратного и программного обеспечения существуют в Steam уже много лет. Добавив к этим сведениям информацию о частоте кадров в играх, компания сможет создать алгоритм предсказания производительности различного оборудования для пользователей своей платформы. В теории, эта информация может появиться в магазине Steam и дополнить рекомендуемые системные требования игр, помогая пользователям принимать более взвешенные решения перед покупкой.

В TechPowerUp отмечают, что создание системы для точного прогнозирования производительности игр практически невозможно из-за огромного количества конфигураций, нюансов и факторов, влияющих на производительность. Однако у Valve есть шанс. Если объём данных будет достаточно большим, возможно создание системы на основе искусственного интеллекта, которая могла оценить производительность ПК с допустимой погрешностью.