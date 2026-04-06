Генеральный менеджер Red Magic назвал его потрясающим.

Генеральный менеджер Red Magic Цзян Чао (Jiang Chao) анонсировал новый игровой планшет, сообщает Gizmochina со ссылкой на сообщение Чао в социальной сети Weibo. Устройство планируют представить в период с апреля по май 2026 года.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Официальное название нового планшета, его характеристики или какие-то ключевые особенности на момент написания остаются неизвестными. «Одно могу сказать наверняка: новый продукт потрясающий! Он вас точно не разочарует», — отметил Чао. В прошлом году под брендом Red Magic был представлен планшет Gaming Tablet 3 Pro — компактное (для своего класса) и производительное игровое устройство с 9-дюймовым OLED-дисплеем и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

В Gizmochina полагают, что компания будет придерживаться прежнего плана выпуска и сначала представит новый планшет в Китае, а затем, спустя несколько месяцев, состоится глобальный релиз с несколько изменённым наименованием. Планшет Red Magic Gaming Tablet 3 Pro был представлен на международном рынке как Red Magic Astra.

Что касается технических характеристик, в отсутствии официальных данных ходят слухи об OLED-дисплее с максимальной частотой обновления в пределах 165…200 Гц, чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 и новой системе охлаждения. С учётом роста цен на память и прочие компоненты, не исключено, что новый планшет станет дороже.