Предварительные цены-заполнители в некоторых случаях превышают 1000 $.

Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2 начали замечать в каталогах задолго до старта продаж 22 апреля, сообщает Wccftech. Официальная рекомендованная цена процессора неизвестна, а предварительные значения в канадских и британских интернет-магазинах пугающе велики — в пересчёте на доллары США от 954 до 1196 $. Эти значения являются предварительными заполнителями и могут быть далеки от официальной цены, однако очевидно, что 9950X3D2 будет самым дорогим процессором AMD в текущей серии Ryzen 9000.

Источник изображения: AMD.

Это первый процессор AMD с двумя кристаллами вычислительных ядер, каждый из которых оснащается кэш-памятью 3D V-Cache. Ранее в процессорах для компьютеров потребительского класса дополнительной кэш-памятью оснащали не более одного кристалла с процессорными ядрами. Большее считалось нецелесообразным с точки зрения затрат и конечной цены продукта.

Если AMD Ryzen 9 9950X3D был выпущен по цене 699 $, то Ryzen 9950X3D2 вряд ли будет стоить дешевле 799 $, а возможно, и дороже, считают авторы Wccftech. Благодаря наличию 208 МБ кэш-памяти 2- и 3-го уровня и более высокому номинальному теплопакету 200 Вт новый 9950X3D2 до 13% быстрее в рабочих задачах, хотя его максимальная тактовая частота на 100 МГц ниже.

