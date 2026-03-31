В частности, этому способствовала презентация алгоритма сжатия Google TurboQuant.

После нескольких месяцев непрерывного роста цены на оперативную память наконец-то начинают снижаться, сообщает ресурс VideoCardz.com со ссылкой на данные аналитиков TrendForce.

В Германии цены снизились впервые после восьми месяцев роста. В США некоторые комплекты оперативной памяти подешевели более чем на 20%, в Китае наблюдается снижение до 30…35%. В социальных сетях пользователи из Китая отмечают, что за прошедшие выходные память подешевела примерно на 100 юаней или 14 долларов США по текущему курсу.

Цены на оперативную память начали резко расти с октября из-за огромного спроса со стороны компаний, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ), но как теперь оказывается, в некоторых случаях речь шла только о намерениях, которые могут не превратиться в реальные контракты.

Кроме этого, разрабатываются новые технологии, чтобы снизить потребление памяти при работе с большими языковыми моделями. Например, Google представила алгоритм сжатия KV-кэша с сохранением высокой точности под названием TurboQuant. Это не означает, что спрос на память типа DRAM внезапно исчезнет, но это даёт инвесторам ещё один повод задаться вопросом, как долго цены на память могут оставаться такими высокими, пишет VideoCardz.com.

С выходом TurboQuant от Google в индустрии памяти произошёл эффект домино. Рыночная капитализация крупных поставщиков, таких как SK hynix, Samsung и Micron, снизилась, что вызвало внезапную «панику» не только среди поставщиков, но и по всей розничной цепочке поставок, пишет Wccftech со ссылкой на тайваньское издание UDN.

Кто-то может предрекать скорый конец дефициту, но отчёты аналитиков и динамика рынка говорят об обратном. По всей видимости, это временное облегчение с кратковременным снижением цен. Продолжат ли цены снижаться, зависит от ситуации на рынке памяти и в сегменте ИИ.