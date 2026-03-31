molexandr
NVIDIA официально объявила о доступности динамической многокадровой генерации и режима генерации 6X
«Автоматическая коробка передач для вашего графического процессора».

Компания NVIDIA официально объявила о доступности динамической многокадровой генерации Dynamic Multi Frame Generation (Dynamic MFG) и режима многокадровой генерации Multi Frame Generation 6X в составе набора технологий DLSS 4.5. На момент написания оба нововведения доступны в рамках бета тестирования приложения NVIDIA App и предназначены только для видеокарт GeForce RTX 50. Также потребуется установка свежего драйвера, не старше GeForce Game Ready версии 595.79 WHQL.

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

Специалисты NVIDIA называют динамическую многокадровую генерацию «автоматической коробкой передач для вашего графического процессора». Технология автоматически переключает множитель генератора кадров для достижения целевой частоты кадров или частоты обновления дисплея. Система адаптируется к изменению нагрузки в режиме реального времени, поддерживая плавный игровой процесс.

Источник изображения: NVIDIA (и далее)

В приложении NVIDIA App динамическую многокадровую генерацию DLSS 4.5 можно включить и настроить глобально или для каждой игры по отдельности, выбрав целевую частоту кадров и режим, определяющий максимальный множитель генератора. Не все игры совместимы с новым режимом 6X, список приводится на сайте NVIDIA.

В режиме 6X генерируется пять дополнительных кадров на каждый кадр, отрисованный видеокартой стандартным способом. Согласно данным NVIDIA, переход от режима 4X к режиму 6X на 35% увеличивает частоту кадров в играх с трассировкой лучей при разрешении 4K. Благодаря технологии снижения задержки NVIDIA Reflex эти кадры генерируются с минимальным влиянием на отзывчивость.

В DLSS 4.5 также представлена новая модель генерации кадров, которая использует больше данных и лучше справляется с воссозданием внутриигрового пользовательского интерфейса на генерируемых кадрах. Чтобы активировать новую модель в поддерживаемой игре, необходимо выбрать предустановку B в опциях переопределения DLSS в приложении NVIDIA App.

Также компания напомнила о новой, более продвинутой модели масштабирования изображения DLSS 4.5 с архитектурой Transformer и обновлениях популярных игр с поддержкой технологий DLSS: обновлении Flashpoint для игры ARC Raiders и седьмом сезоне в Marvel Rivals.

#nvidia #игры #генерация кадров #dynamic mfg
Источник: nvidia.com
2
Показать комментарии (2)
