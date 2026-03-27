Цены вырастут на величину до 25%.

Компания Sony Interactive Entertainment объявила о повышении цен на все игровые консоли текущего поколения: PS5, PS5 Pro и PlayStation Portal. Цены выросли на величину до 25%. В компании это назвали необходимым шагом в условиях сохраняющегося давления на мировую экономику.

Новые рекомендованные цены были названы для США, Европы, Великобритании и Японии. Для всех остальных регионов в компании рекомендуют уточнять цены в рознице, у официальных дистрибьюторов, или в официальном интернет-магазине PlayStation для этого региона.

Для справки, в США цена PS5 Pro вырастет на 150 $. Базовая версия PS5 подорожает на 100 $ независимо от наличия дисковода. PlayStation Portal подорожает на 50 $. Рекомендованные розничные цены до и после изменений приводятся ниже.

PS5 549,99 $ → 649,99 $;

PS5 Digital Edition 499,99 $ → 599,99 $;

PS5 Pro 749,99 $ → 899,99 $;

PlayStation Portal 199,99 $ → 249,99 $.

Таким образом, PS5 подорожала примерно на 18%, рекомендованные цены PS5 Digital и PS5 Pro повысились на 20%, а PlayStation Portal будет продаваться на 25% дороже. Изменения вступают в силу со 2 апреля.