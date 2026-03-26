Samsung Browser интегрирован в экосистему Samsung, в браузере предусмотрены возможности на базе ИИ, переводчик и прочие инструменты.

Компания Samsung выпустила свой браузер для Windows после нескольких месяцев бета тестирования, сообщает Android Police. Помимо глубокой интеграции в экосистему Samsung одной из особенностей Samsung Browser является наличие возможностей агентного искусственного интеллекта на базе Perplexity.

Мобильный браузер Samsung Internet уже предустановлен на устройствах семейства Galaxy, версия для Windows под названием Samsung Browser призвана повысить удобство работы с экосистемой Samsung. Подобно Chrome на Android и ПК и Safari в экосистеме Apple, Samsung Browser позволяет продолжать просмотр веб-страниц на разных устройствах.

Для полноценного использования браузера необходима учётная запись Samsung и, к сожалению, на текущий момент функции взаимодействия между устройствами доступны только на ноутбуках Galaxy Book и работают только с приложением Samsung Continuity Service. В будущем Samsung планирует расширить поддержку на другие устройства.

Среди прочего, в Samsung Browser реализована интеграция с Samsung Pass для автоматического заполнения учётных данных, есть боковая панель и менеджер вкладок. Благодаря интеграции с Perplexity возможен контекстный анализ содержимого просматриваемой страницы и даже нескольких вкладок. Также ИИ используется для поиска в истории просмотров с помощью запросов на естественном языке и задействован во встроенном переводчике, в последнем случае говорится о локальном ИИ (on-device AI).