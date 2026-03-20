Обновили апскейлер и шумоподавитель.

Новейший графический драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 26.3.1 не только поддерживает игры Crimson Desert и Death Stranding 2: On The Beach, но и содержит обновления для технологий в составе набора FidelityFX Super Resolution (FSR) 4, сообщает PC Games Hardware. Компонент апскейлера был обновлён до версии 4.1, а шумоподавитель Ray Reconstruction — до версии 1.1. Также инженеры AMD улучшили работу режима «ультра-производительность».

Фундаментом FSR Upscaling 4.1 является новая нейросеть, разработанная AMD и Sony совместно в рамках проекта Amethyst. Впервые эта нейросеть была использована для обновления технологии PSSR. Таким образом, PlayStation 5 Pro получила временный эксклюзивный доступ к новейшей технологии масштабирования изображения от AMD.

Технология FSR Upscaling 4.1 предназначена для повышения детализации и резкости изображения, особенно в движении, а технология Ray Regeneration 1.1, впервые использованная в Crimson Desert, призвана улучшить качество трассировки лучей, включая отражения и глобальное освещение.

Ожидается, что FSR Upscaling 4.1 будет работать как минимум на том же уровне, что и обновлённая версия PSSR, а может быть и значительно лучше, используя преимущества полного набора функций современных видеокарт RDNA 4 по сравнению с PS5 Pro. Игровая консоль Sony использует графический процессор, сочетающий возможности архитектур RDNA 3 и RDNA 4.

AMD FSR 4 по-прежнему остаётся эксклюзивом для видеокарт RDNA 4, хотя энтузиасты не бросают попытки оптимизировать технологию для видеокарт прошлых поколений, используя утёкшие в Сеть наработки AMD.

Драйвер Adrenalin версии 26.3.1 также исправляет ряд ошибок. Устранили сбои Cyberpunk 2077 при загрузке сохранений с включённой трассировкой пути, сбои клавиатуры и мыши при работе с программным обеспечением AMD Software: Adrenalin Edition, сбои системы при многократном изменении настроек в программном обеспечении AMD, невозможность включить шумоподавление на видеокартах Radeon RX 6000.