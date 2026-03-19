Компания ARCTIC представила «подстольный» компьютер Senza AI 370 с пассивным охлаждением, сообщает VideoCardz.com. Система оснащается гибридным процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 и разработана для крепления под столешницу, также предусматривая аккуратную укладку проводов.

В состав AMD Ryzen AI 9 HX 370 входят 12 ядер Zen 5 с поддержкой одновременной многопоточности, интегрированная графика Radeon 890M и нейронный сопроцессор с теоретической производительностью до 55 трлн. операций в секунду. Система оснащается 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000 и M.2 SSD-накопителем объёмом 1 ТБ с поддержкой PCIe Gen4 x4. В числе прочего заявлено наличие адаптера проводной сети со скоростью передачи данных до 2,5 гигабит в секунду, адаптера беспроводной сети Wi-Fi 7, USB4. Ко всему прочему, в обновлённой конструкции предусмотрена съёмная передняя панель. Компьютер позиционируется как решение для офисной работы с рабочими нагрузками искусственного интеллекта и может использоваться как система для нетребовательных игр.

По сравнению с компьютерами ARCTIC Senza прошлого поколения с гибридными процессорами AMD Ryzen 5000, новая система — значительный шаг вперёд. По данным компании, центральный процессор Ryzen AI 9 HX 370 в данной системе до 50% быстрее в Cinebench R23, а графическая часть до 2,25 раз быстрее в 3DMark Time Spy. Сравнение проводилось с аналогичной системой на базе Ryzen 7 5700G.

В Европе компьютер ARCTIC Senza AI 370 появился в продаже по цене 1199 €. По подсчётам VideoCardz.com, это практически вдвое дороже прошлой модели.