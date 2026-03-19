Ноутбуки с процессорами Intel Core Ultra 200HX Plus, анонсированные ранее на этой неделе, не появятся в продаже одновременно, сообщает TechPowerUp со ссылкой на информацию издания PC World. Поставки обновлённых чипов разделены на этапы, причём на первом этапе процессоры получили лишь несколько производителей, компании Lenovo и Razer, их фирменные ноутбуки уже появились на зарубежных торговых площадках.

Ноутбуки компании Dell с процессорами Core Ultra 200HX Plus могут задержаться до конца марта, ноутбуки MSI ожидают в течение второго квартала, ноутбуки ASUS — к концу мая. Поставки ноутбуков Acer с обновлёнными процессорами Arrow Lake HX и вовсе могут начаться к июлю.

Предполагаемой причиной считают необходимость в гибком планировании доступных Intel производственных мощностей TSMC. Заказов много, мощности ограничены, Intel необходимо быстро реагировать на рыночные изменения и, если вдруг вырастет спрос на другие решения, производство можно будет быстро переориентировать. В январе Intel уже заявила о дефиците чипов и назвала серверное направление приоритетным. Другой причиной может быть дефицит памяти и рост цен, что делает покупку новых компьютеров всё менее привлекательной.