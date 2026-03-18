Компания Intel представила «сервис доставки шейдеров» (Graphics Shader Distribution Service) с выпуском нового графического драйвера Game On версии 32.0.101.8626 WHQL, сообщает VideoCardz.com. По данным компании, на совместимом оборудовании это позволит ускорить первоначальный запуск игр до двух раз. Совместимыми являются системы с дискретными видеокартами Arc серии B и системы с процессорами Core Ultra серий 2 и 3, в которые встроена графика Arc.

Сервис Intel Graphics Shader Distribution Service запущен в рамках более широкой совместной кампании Microsoft и разработчиков графических решений. Эта кампания направлена на повышение скорости запуска игр и устранение подтормаживаний во время игры за счёт доставки предварительно скомпилированных шейдеров на игровые устройства. Сервис Microsoft носит название Advanced Shader Delivery и был представлен в августе 2025 года.

Стартовый список совместимых игр Intel Graphics Shader Distribution Service включает 13 наименований, список которых приведён ниже. Кроме этого, в драйвере реализована поддержка игры Death Stranding 2, релиз которой запланирован на 19 марта, и Everwind, релиз которой состоялся накануне.

Black Myth: Wukong;

Borderlands 4;

Call of Duty: Black Ops 6;

Call of Duty: Black Ops 7;

Cyberpunk 2077;

God of War Ragnarök;

Gotham Knights;

Hogwarts Legacy;

NBA 2K26;

Starfield;

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl;

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered;

The Outer Worlds 2.

Стоит отметить, что на сайте Intel можно встретить несколько названий рассматриваемого сервиса. Если в документации к драйверу сервис называется Graphics Shader Distribution Service, то на страницах сообщества Arc Gaming можно встретить название Precompiled Shader Distribution. По всей видимости, это одно и то же.