molexandr
ASRock выпустила материнскую плату H610M Combo II с тремя слотами DIMM для памяти DDR4 и DDR5
Это уже не первая плата ASRock с комбинированными слотами для оперативной памяти.

Компания ASRock выпустила материнскую плату H610M Combo II формата mATX с тремя слотами для установки оперативной памяти, два предназначены для модулей DDR5, один — для модуля DDR4. Плата совместима с процессорами Intel Core 12-, 13- и 14-го поколений с корпусом LGA 1700. Это бюджетное решение, которое позволит собрать компьютер при наличии хотя бы одного модуля памяти типа DDR5 или DDR4.

Источник изображения: ASRock

В слот DDR4 можно установить один модуль памяти объёмом 32 ГБ с максимальной скоростью 3200 мегатранзакций в секунду. Два слота DDR5 позволяют установить в совокупности до 96 ГБ памяти, с процессорами Core 14-го поколения поддерживается режим DDR5-5600, а процессоры Core 13- и 12-го поколений ограничены режимом DDR5-4800.

На материнской плате предусмотрены: один слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, один слот PCIe 3.0 x1 для карт расширения и один слот PCIe 3.0 x4 для M.2 SSD-накопителя. Подсистема питания реализована по схеме 6+1+1. В числе портов ввода-вывода на задней панели два USB 3.0 и RJ-45 от гигабитного сетевого адаптера.

Цены и доступность пока не разглашаются. Ранее ASRock представила плату H610M Combo, на которой установлено шесть слотов для модулей памяти. Стоит напомнить, что одновременно использовать память DDR4 и DDR5 на таких платах нельзя, можно устанавливать модули только одного поколения.

#intel #материнские платы #asrock #ddr5 #оперативная память #ddr4
Источник: tomshardware.com
Популярные новости

Вышел мессенджер Columba, в котором можно переписываться и звонить без интернета
1
Илон Маск анонсировал запуск проекта Terafab по производству новых ИИ-чипов
+
Эксперт сравнил качество изображения и fps в GTA V на RTX 5080 с трассировкой лучей и без неё
2
Охлаждённая до минусовых температур RTX 2080 Super обеспечила заметный рост fps в играх
+
Производители памяти опасаются скорого конца бума спроса и сворачивают инвестиции
+
Количество водителей с максимальной скидкой по ОСАГО за безаварийную езду в России возросло до 41,5%
+
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
7
ФБР расследует внедрение вредоносного ПО в видеоигры Steam
+
Кооперативный шутер про зомби от создателей World War Z получил в Steam 76% положительных отзывов
+
Драйвер GreenBoost расширяет память GPU NVIDIA за счет ОЗУ и SSD для работы с большими ИИ-моделями
+
Самый большой паровоз в мире отправился в тур по США к 250-летию страны
+
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
4
У древнего города Птолемаида обнаружили на глубине 100 метров множество кораблей
+
Эксперт протестировал RX 5700 XT и RX 6650 XT в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
+
Microsoft установила причину потери доступа к диску C в Windows 11 на некоторых устройствах
1
Учёные из Австралии придумали передавать секретные сообщения внутри теплового излучения
+
Археологи раскопали в пригородных садах в Шотландии римский форт почти двухтысячелетней давности
+
Xiaomi 18 Ultra получит главную камеру с матрицей формата 1"
+
YouTube-блогер запустил настольный ПК на 64 батарейках AA почти на 30 минут
2
Новые данные ученых ставят под угрозу планы колонизации Марса из-за пониженной гравитации
1

Популярные статьи

Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
40
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
8
Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
4
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
+
Обзор беспроводной гарнитуры Creative Zen Hybrid Pro Classic
+

Сейчас обсуждают

R_baron
15:48
Что вы знаете о резке, у нас в РБ безлимитные мобильные тарифы ввели ограничение 30гб в месяц,дальше скорость падает до 1мб, во сказка, но тоже официально сообщили мол 90% пользователей этих 30 гиг на...
Опубликованы первые изображения Motorola Razr 70 и данные о зарядке из каталога 3C
Сергей Сошнин
15:47
Не оскорбляй, бумеранг никто не отменял....
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
Imun
15:41
Китайский ширпотреб, который через год сгниёт, а кредит на 15 лет останется у тебя 🤣
Внедорожники Tank 300 начнут собирать в России на заводе «Автотор»
Evgeniy Dyachkov
15:30
Научная статья здесь? Точно, что-то сдохло ) p.s. ааа "Телега" же почила в бозе...
Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
Руслан Знамов
15:07
А такими темпами для чего этот инет вообще будет скоро нужен ? )))
Опубликованы первые изображения Motorola Razr 70 и данные о зарядке из каталога 3C
Welsper
15:03
3TB...в месяц... Лет 15-20 назад пользовался провайдером НТС, 100МБ/с, "Безлимитка". Под вечер инет отрубается. Звоню узнать, что случилось: "израсходовал суточный лимит, установленный как теоретическ...
Опубликованы первые изображения Motorola Razr 70 и данные о зарядке из каталога 3C
32Влад32
14:58
Интересно... Но ничего не понятно ))
Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
Waramagedon
14:51
сколько баллов там, видно примерно по графику - около +-28000.
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
Waramagedon
14:41
постеснялся бы себе врать.
Мартовское обновление Windows 11 вызывает сбои и зависания
Phantom Lord
14:39
А не хватало бы 500 мГц тоже бы написал, что тебе нормально?
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
