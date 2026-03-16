Это уже не первая плата ASRock с комбинированными слотами для оперативной памяти.

Компания ASRock выпустила материнскую плату H610M Combo II формата mATX с тремя слотами для установки оперативной памяти, два предназначены для модулей DDR5, один — для модуля DDR4. Плата совместима с процессорами Intel Core 12-, 13- и 14-го поколений с корпусом LGA 1700. Это бюджетное решение, которое позволит собрать компьютер при наличии хотя бы одного модуля памяти типа DDR5 или DDR4.

Источник изображения: ASRock

В слот DDR4 можно установить один модуль памяти объёмом 32 ГБ с максимальной скоростью 3200 мегатранзакций в секунду. Два слота DDR5 позволяют установить в совокупности до 96 ГБ памяти, с процессорами Core 14-го поколения поддерживается режим DDR5-5600, а процессоры Core 13- и 12-го поколений ограничены режимом DDR5-4800.

На материнской плате предусмотрены: один слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, один слот PCIe 3.0 x1 для карт расширения и один слот PCIe 3.0 x4 для M.2 SSD-накопителя. Подсистема питания реализована по схеме 6+1+1. В числе портов ввода-вывода на задней панели два USB 3.0 и RJ-45 от гигабитного сетевого адаптера.

Цены и доступность пока не разглашаются. Ранее ASRock представила плату H610M Combo, на которой установлено шесть слотов для модулей памяти. Стоит напомнить, что одновременно использовать память DDR4 и DDR5 на таких платах нельзя, можно устанавливать модули только одного поколения.