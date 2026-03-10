Тем не менее, количество ядер CUDA не изменится

Инсайдер Kopite7kimi назвал основные характеристики нового варианта видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5050 с объёмом видеопамяти 9 ГБ, сообщает Wccftech. Небольшим сюрпризом может стать информация об оснащении новой модели графическим процессором более высокого класса, однако количество ядер CUDA останется неизменным, как и энергопотребление видеокарты. Дополнительный гигабайт памяти и повышение пропускной способности памяти должны обеспечить небольшой прирост производительности в играх.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Может быть интересно

По информации инсайдера, для производства RTX 5050 9 ГБ будут использовать подвариант печатной платы PG152 с номером SKU40 и графический процессор GB206-150-Kx-A1. Иными словами, для новой версии RTX 5050 используются те же ключевые компоненты, что и для RTX 5060. Производители могут повторно использовать печатные платы от своих вариантов RTX 5060, чтобы сэкономить. Несмотря на более крупный GPU, RTX 5050 9 ГБ сохранит те же 2560 ядер CUDA, что и модель на 8 ГБ. В настоящее время точные тактовые частоты неизвестны, но ожидается, что они останутся прежними, учитывая, что TGP остался на прежнем уровне 130 Вт.

Новая RTX 5050 будет оснащена 9 ГБ видеопамяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с и 96-битной шиной. Существующая модель оснащена чипами памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с и 128-битной шиной. Общая пропускная способность памяти в новой модели составляет 336 ГБ/с, что на 5% превышает пропускную способность 320 ГБ/с существующей RTX 5050 8 ГБ.

Предполагается, что RTX 5050 9 ГБ могут представить во время проведения выставки Computex 2026 в начале июня.