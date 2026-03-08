В форматах M.2 2242 и M.2 2280 и в вариантах объёмом 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Китайская компания Yangtze Memory Technologies (YMTC) представила свои первые твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 5.0 для потребительского рынка, сообщает VideoCardz.com. Это модели серии PC550 в форматах M.2 2242 и M.2 2280 и в вариантах объёмом 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Твердотельные накопители предназначены для производительных ПК, для работы с искусственным интеллектом и других задач, где требуется высокая скорость чтения и записи данных.

Источник изображения: YMTC (и далее)

Компания YMTC использует в твердотельных накопителях PC550 фирменную флэш-память X4-9070 на базе технологии корпусировки под названием Xtacking 4.0 и четырёхканальную схему подключения. Для серии заявлены скорости до 10,5 и 10 гигабайт в секунду на операциях последовательного чтения и записи соответственно, а также максимальная производительность до 1300 тыс. операций ввода-вывода в секунду на случайных операциях чтения и записи. Наименьшая модель уступает более объёмным вариантам по производительности, включая количество операций ввода-вывода на случайных операциях: до 880 тыс. операций ввода-вывода в секунду при случайном чтении и до 1100 тыс. операций ввода-вывода при случайной записи.

Четырёхканальная схема подключения не самая быстрая, зато позволяет снизить энергопотребление и тепловыделение. По данным YMTC, энергопотребление твердотельных накопителей в режиме ожидания меньше 3 мВт, а в активном режиме — меньше 6 Вт. Эти показатели позволяют использовать накопители в ноутбуках. Диапазон рабочих температур лежит в пределах от 0°C до 70°C.

Сроки начала продаж и цены не уточняются.