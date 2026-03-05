Корпус с классическим дизайном и глухими стенками.

Компания CHIEFTEC представила корпус для рабочих станций BW-01B-OP формата ATX, сообщает Vortez. Корпус отличается классическим дизайном, поддерживает установку нескольких видеокарт, большого количества жёстких дисков формата 3,5 дюйма и прочих накопителей.

Источник изображения: Chieftec (и далее)

Может быть интересно

Корпус обладает размерами 510×200×465 мм и может вместить материнские платы формата от Mini-ITX до ATX, а также блоки питания длиной до 160 мм и воздушные процессорные кулеры высотой до 157 мм. В корпусе предусмотрена установка 360-мм радиаторов готовых жидкостных систем охлаждения.

Поддерживаются видеокарты длиной до 410 мм, но только в том случае, если не установлена фронтальная корзина для четырёх накопителей формата 2,5 дюйма. С корзиной длина видеокарт сокращается до 310 мм. Также в передней части корпуса можно расположить две корзины для жёстких дисков формата 3,5 дюйма, в каждую помещается по три диска. В корпусе предусмотрено два отсека формата 5,25 дюймов, в частности, в них можно установить системы для «горячего» подключения различных накопителей.

Что касается охлаждения, на передней панели предусмотрены крепления для двух 120- или 140-мм вентиляторов. На задней панели можно разместить один 120-мм вентилятор, он входит в комплект. На верхней панели есть крепления для трёх вентиляторов 120 или 140 мм.

Боковые панели корпуса глухие, фронтальная панель оснащена дверцей. Спереди располагаются один порт USB Type-C, один USB 3.0 Type-A, аудиовыход (AZALIA и HD-Audio), вход для микрофона.