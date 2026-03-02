Сайт Конференция
molexandr
Apple iPhone 17e получил чип A19 с немного урезанной графикой, модем C1X и поддержку MagSafe
Смартфон будет доступен в вариантах с объёмом постоянной памяти 256 и 512 ГБ.

Компания Apple представила iPhone 17e, новый смартфон начального уровня, сообщает ComputerBase. Внешне смартфон идентичен iPhone 16e, характеристики дисплея и камер тоже совпадают, за исключением того, что теперь дисплей защищён покрытием Ceramic Shield 2 нового поколения. Новый чип Apple A19 в немного урезанной конфигурации и модем C1X являются ключевыми изменениями.

Источник изображения: Apple (и далее)

iPhone 17e будет доступен в вариантах с объёмом постоянной памяти 256 и 512 ГБ, варианты 128 ГБ больше не производят. Новинка дешевле предшественника, в Европе цена начинается от 699 евро, столько стоил iPhone 16e на 128 ГБ. Модель с накопителем объёмом 512 ГБ продаётся по цене от 949 евро — на 130 евро дешевле предшественника с аналогичным объёмом постоянной памяти.

iPhone 17e оснащается OLED-дисплеем диагональю 6,1 дюйма с разрешением 1170 на 2532 пикселей. Пиковая яркость в режиме SDR достигает 800 нит, в режиме HDR — 1200 нит. Максимальная частота обновления 60 Гц.

Основная камера смартфона с разрешением 48 Мп и диафрагмой f/1.6 поддерживает автофокус, оптическую стабилизацию и дополняется светодиодной вспышкой. Фронтальная камера с разрешением 12 Мп и диафрагмой f/1.9 поддерживает автофокус. Обе снимают в максимальном разрешении 2160p. В iPhone 17e компания Apple позволяет управлять глубиной резкости и фокусировкой в портретном режиме, ранее регулировка глубины резкости была доступна только для эффекта боке.

Версия процессора A19 в iPhone 17e немного уступает версии в iPhone 17: вместо пяти шейдерных кластеров интегрированной графики включили только четыре. Однако центральный процессор и нейронный блок остались без изменений.

В числе прочих отличий от предыдущего поколения: поддержка аксессуаров MagSafe, беспроводной зарядка мощностью 15 Вт. Проводная зарядка по-прежнему ограничена максимальной мощностью в 20 Вт.

#смартфоны #apple #iphone
Источник: computerbase.de
+
Написать комментарий (0)
