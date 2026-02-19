В компании заявили о времени автономной работы до 16 месяцев.

Компания ASUS выпустила продвинутую клавиатуру ProArt KD300 формата 65% для создателей контента и прочих профессиональных работников, сообщает TechPowerUp. По предположениям, новинка основана на той же аппаратной платформе, что и игровая клавиатура ASUS ROG Falchion RX. В частности, ProArt KD300 заимствует сенсорную панель Falchion RX и кастомные линейные оптические переключатели ASUS Red с усилием срабатывания 40…55 гс. Клавиатура доступна только с этим типом переключателей и низкопрофильными колпачками клавиш.

Источник изображения: ASUS (и далее)

Сенсорная панель ProArt KD300 располагается на верхней боковой части корпуса, что позволило сохранить матовую угольно-чёрную лицевую панель клавиатуры максимально «чистой». Сенсорную панель можно настроить в веб-приложении Gear Link, она поддерживает жесты и может использоваться для управления воспроизведением мультимедиа файлов, а также для выполнения таких действий, как прокрутка и щелчки мыши.

ProArt KD300 может подключаться как по проводу с помощью порта USB Type-C и комплектного кабеля, так и по беспроводу с помощью Bluetooth или беспроводной связи 2,4 ГГц. Клавиатура оснащается аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мАч, которая, по заявлению ASUS, обеспечит до 16 месяцев работы при выключенной подсветке в режиме 2,4 ГГц. Частота опроса клавиатуры составляет 1000 Гц как в режиме 2,4 ГГц, так и в проводном режиме, а в режиме Bluetooth частота опроса снижается до 133 Гц. В числе прочего клавиатура оснащается переключателем режимов Windows или macOS, трёхпозиционным переключателем режимов подключения, откидные ножки для наклона клавиатуры под углом 4,5° или 8°.

На международном рынке ProArt KD300 пока не представлена, на момент написания клавиатура поступила в продажу в Китае по розничной цене 999 ¥ или 145 $ в пересчёте на доллары США. По прогнозам, цена на международном рынке будет близка к цене игрового аналога ASUS ROG Falchion RX — от 139,99 $ до 199,99 $ в американских магазинах.