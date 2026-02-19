Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
ASUS выпускает низкопрофильную механическую клавиатуру ProArt KD300 формата 65%
В компании заявили о времени автономной работы до 16 месяцев.

Компания ASUS выпустила продвинутую клавиатуру ProArt KD300 формата 65% для создателей контента и прочих профессиональных работников, сообщает TechPowerUp. По предположениям, новинка основана на той же аппаратной платформе, что и игровая клавиатура ASUS ROG Falchion RX. В частности, ProArt KD300 заимствует сенсорную панель Falchion RX и кастомные линейные оптические переключатели ASUS Red с усилием срабатывания 40…55 гс. Клавиатура доступна только с этим типом переключателей и низкопрофильными колпачками клавиш.

Источник изображения: ASUS (и далее)

Может быть интересно

Сенсорная панель ProArt KD300 располагается на верхней боковой части корпуса, что позволило сохранить матовую угольно-чёрную лицевую панель клавиатуры максимально «чистой». Сенсорную панель можно настроить в веб-приложении Gear Link, она поддерживает жесты и может использоваться для управления воспроизведением мультимедиа файлов, а также для выполнения таких действий, как прокрутка и щелчки мыши.

ProArt KD300 может подключаться как по проводу с помощью порта USB Type-C и комплектного кабеля, так и по беспроводу с помощью Bluetooth или беспроводной связи 2,4 ГГц. Клавиатура оснащается аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мАч, которая, по заявлению ASUS, обеспечит до 16 месяцев работы при выключенной подсветке в режиме 2,4 ГГц. Частота опроса клавиатуры составляет 1000 Гц как в режиме 2,4 ГГц, так и в проводном режиме, а в режиме Bluetooth частота опроса снижается до 133 Гц. В числе прочего клавиатура оснащается переключателем режимов Windows или macOS, трёхпозиционным переключателем режимов подключения, откидные ножки для наклона клавиатуры под углом 4,5° или 8°.

На международном рынке ProArt KD300 пока не представлена, на момент написания клавиатура поступила в продажу в Китае по розничной цене 999 ¥ или 145 $ в пересчёте на доллары США. По прогнозам, цена на международном рынке будет близка к цене игрового аналога ASUS ROG Falchion RX — от 139,99 $ до 199,99 $ в американских магазинах.

#asus #периферия #клавиатуры
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GTA IV с трассировкой пути протестировали на RTX 5070 с Core i9-14900K и RTX 3050 с Ryzen 5 3600
4
Россия второй в мире наладила выпуск инструментального магазина для крупных шлифовальных станков
+
Физики создали нарушающий третий закон Ньютона левитирующий «кристалл времени»
+
В даркнете вырос спрос на взлом аккаунтов в мессенджере Max
+
В Челябинске создали пятиосевой портальный станок с точностью работы до 5 мкм
+
YouTube-канал Hardware Unboxed проверил на платформе AMD AM5 комплект DDR5 с чипами китайской CXMT
1
Незадачливый сотрудник решил уничтожить данные на SSD при помощи дрели и потерпел неудачу
8
Индия планирует привлечь $200 млрд для развития ИИ-инфраструктуры
+
Учёные из США объяснили происхождение гравитационной аномалии под Антарктидой
2
Cyberpunk 2077 запустили на Red Magic 11 Pro: смартфон нагрелся до 100 °C всего при 40 fps
1
В США мужчина прожил 48 часов без легких — первый случай в истории медицины
5
Врач-педиатр рассказала, с какого возраста детский организм начинает хорошо усваивать блины
+
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA анонсировал чипы, «которых мир еще никогда не видел»
+
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
19
Роскомнадзор опроверг ограничение сервисов Windows и воздержался от комментариев по Linux
8
Энтузиаст запустил Cyberpunk 2077 на Android-смартфоне и добился показателя 40-50 fps
+
AMD Ryzen 7 9850X3D впервые показал сбои в работе меньше чем через три недели после релиза
2
Ряд пользователей Windows 11 продолжает жаловаться на проблемы с fps после установки KB5077181
2
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
10
«Норникель» впервые в мире запустит большой проходческий комплекс для добычи руды
+

Популярные статьи

7 лучших материнских плат AM4 и LGA 1700 для оптимальных игровых сборок на ОЗУ DDR4 в 2026 году
7
«RIDE 6»: очередные безликие гонки (краткий обзор игры)
1
Топ-5 игр эпохи PlayStation 3, на фоне которых современная индустрия выглядит блекло
7
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 240 2Gb DDR3
11
PlayStation 6 против Xbox Magnus — будущее игровой индустрии наступило
1
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
+

Сейчас обсуждают

Dentarg
18:52
Облака Микрософта, Гугла, Эпла, Амазона и прочих - нормально. Исповедоваться перед ChatGPT - нормально VPN по рефке либерального блогера - нормально. Даже оплата этого дела через казахов, крипту и раз...
Госдеп США планирует запустить сайт freedom.gov для обхода цензуры в ЕС и не только
Dentarg
18:49
А кому вы доверяете больше? Или кого меньше боитесь, Госдепа или РКН?)
Госдеп США планирует запустить сайт freedom.gov для обхода цензуры в ЕС и не только
Dentarg
18:46
Какая задача должна быть у людей, что у них самих нет даже такого 10-летнего Зеона, но при этом есть хороший интернет чтобы заказывать такие услуги?
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
Котэ
18:21
Рано пиндосы с гейропцами радовались, майдан не получится. РКН оперативно заблочил, причем на всей планете, включая на Марсе и Луне, ему это как два пальца.
Госдеп США планирует запустить сайт freedom.gov для обхода цензуры в ЕС и не только
Алексей
18:19
Какой смысл новые консоли выпускать? Это впринцыпе более-менее по железу такие норм среднячки. И дотянуть можно спокойно до 2029. А там может быть ситуация с памятью сильно поменяется, вспомните кризи...
PlayStation 6 против Xbox Magnus — будущее игровой индустрии наступило
Михаил Авраменко
18:19
Очередная дурнопахнущая пиндосская задумка.
Госдеп США планирует запустить сайт freedom.gov для обхода цензуры в ЕС и не только
Котэ
18:18
Выйдет в лучшем случае в 2030г, и все также будут подгрузки при открытии дверей. Затем лет 15 будут доить геймерков. Тод Говард не меняется.
Глава Bethesda: The ​​Elder Scrolls VI находится в активной разработке, а Starfield 2 не планируется
Котэ
18:15
Особенно ты его видишь играя в свой любимый Роболокс.
Более 1000 геймеров в шести играх вслепую сравнили DLSS, FSR и нативный рендеринг — победила NVIDIA
randomXP
17:51
Чет не открывается...
Госдеп США планирует запустить сайт freedom.gov для обхода цензуры в ЕС и не только
lighteon
17:47
P104-100 как раз аналог 1070 +)
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter