Чип разогрелся до 100 градусов по Цельсию.

YouTube-блогер ETA Prime запустил ПК-версию игры Cyberpunk 2077 на игровом смартфоне Red Magic 11 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen 5, сообщает Tom’s Hardware. Один из самых мощных Android-смартфонов на рынке смог обеспечить частоту кадров на уровне 30…40 FPS. Игра запускалась на смартфоне с помощью эмулятора GameHub от компании GameSir.

Источник изображения: ETA Prime, YouTube

Может быть интересно

При низких настройках графики, разрешении 720p и масштабировании AMD FSR 2.1 в режиме «Баланс» смартфон Red Magic 11 Pro смог обеспечить в Cyberpunk 2077 около 30 FPS в большинстве сценариев. В тяжёлых сценах частота кадров падала до 20 и даже 10…15 FPS, а смартфон разогревался до 100 градусов по Цельсию, несмотря на продвинутую систему охлаждения с жидкостным контуром и вентилятором.

Чтобы повысить частоту кадров, ETA Prime запустил игру с теми же настройками и включённой генерацией кадров AMD. Это позволило повысить частоту кадров до 40…50 FPS. Также был протестирован готовый набор настроек для портативного игрового компьютера Steam Deck. Несмотря на то, что некоторые настройки в этом наборе установлены на уровне «высоко», смартфон смог поддерживать частоту кадров на уровне около 27 FPS, а с включённой генерацией кадров фреймрейт вырос до 40…50 FPS.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

В Tom’s Hardware отметили впечатляющий прогресс в разработке чипов для смартфонов и эмуляторов. Что касается программного обеспечения, журналисты похвалили компанию Valve, разработчики которой внесли большой вклад в эмуляцию игр для ПК на Android. В упомянутом выше эмуляторе GameHub используется слой совместимости Proton от Valve.