Компания NVIDIA выпустила внеплановое обновление (hotfix) приложения NVIDIA App до версии 11.0.6.386, сообщает VideoCardz. Обновление должно устранить проблемы с запуском приложения версии 11.0.6 на некоторых системах, а также проблемы в работе дисплейного мультиплексора на ноутбуках, когда параметры переключения Advanced Optimus MUX недоступны для изменения.

Источник изображения: Đào Hiếu, Unsplash

Параметры Advanced Optimus важны для ноутбуков, в которых реализовано автоматическое переключение между встроенной и дискретной графикой с помощью специальной микросхемы-мультиплексора. Если элементы управления пользовательского интерфейса неактивны (заблокированы), пользователи могут застрять в режиме, который они не выбирали, или потерять доступ к переключению режимов отображения до тех пор, пока что-либо не сбросит состояние.

Что касается проблем с запуском, в последних сборках 11.0.6 стали появляться ошибки со следующим содержанием: «приложение не открывается», «возникла проблема с приложением NVIDIA». Некоторым пользователям удалось восстановить работоспособность после остановки или перезапуска служб NVIDIA, очистки папок с данными профиля драйвера. Тем не менее, специалисты не рекомендуют прибегать к этим методам во избежание потери настроек и полной неработоспособности приложения NVIDIA — лучше установить официальное обновление NVIDIA. Если описанные проблемы не наблюдаются, пользователям рекомендуют дождаться следующего стабильного выпуска NVIDIA App.