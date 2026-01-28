Также в отчёте DigiTimes говорится о возможном аутсорсинге непрофильных продуктов, к которым могут относиться графические процессоры для игровых видеокарт.

NVIDIA изучает техпроцессы Intel 18A и 14A, а также технологию упаковки Intel EMIB, с целью диверсификации производства будущих графических ускорителей Feynman, сообщают Wccftech и TechPowerUp со ссылкой на отчёт издания DigiTimes.

Утверждается, что NVIDIA не будет полностью полагаться на Intel Foundry для производства чипов Feynman, а вместо этого распределит производство между Intel и TSMC. Большая часть графического процессора будет производиться TSMC, в частности, с применением технологии TSMC A16 (1,6 нм). Intel могут поручить производство кристаллов ввода-вывода и финальную «сборку» — упаковка чипа, как ожидается, будет производиться на территории США. Кроме этого, в отчёте говорится о планах NVIDIA передать Intel Foundry «непрофильные» продукты — графические процессоры для игровых видеокарт следующего поколения.

Американские разработчики чипов без собственных производственных мощностей активно продвигают стратегию диверсификации производства, в которой задействованы как минимум два производителя, например, компании AMD и Qualcomm стремятся задействовать производственные мощности Samsung в дополнение к фабрикам TSMC, пишет Wccftech. Это обусловлено двумя ключевыми проблемами. Во-первых, вся цепочка поставок для ИИ в настоящее время зависит от тайваньского гиганта, что создаёт единую точку отказа. Во-вторых, на фоне быстрого развития ИИ между крупными компаниями возникает высокая конкуренция за производственные мощности TSMC — не всем удаётся зарезервировать желаемые объёмы.

Авторы Wccftech и TechPowerUp этого не упоминают, но, возможно, сборка чипов внутри США позволит избежать пошлин на импорт передовых чипов или, по крайней мере, сократить их.

Ожидается, что графические процессоры Feynman выпустят в 2028 году — в сегменте искусственного интеллекта это будет преемник Rubin. По слухам, будущие ускорители с графическими процессорами Feynman могут оснастить новой высокоскоростной памятью, такой как HBM4e или даже HBM5, а также значительно увеличить объём памяти на один чип для возможности обработки моделей ИИ с масштабом в триллионы параметров.