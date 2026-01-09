В память также записали драйверы для Wi-Fi адаптера, но позже их могут удалить.

Компания ASUS подтвердила, что её новые материнские платы 800-й серии для платформы AMD AM5 теперь оснащаются микросхемой UEFI с удвоенным объёмом памяти 64 МБ, сообщает VideoCardz. Это позволит обеспечить улучшенную совместимость с будущими процессорами и внедрить новые возможности для их настройки. Компания сообщила об этом изменении в официальном блоге, а позже подробнее рассказала в интервью.

Источник изображения: Paul's Hardware, YouTube

Увеличенный объем UEFI ROM позволит реализовать поддержку новейших процессоров AMD «из коробки» и разместить в памяти драйверы для беспроводного адаптера Wi-Fi, устраняя проблемы с подключением к Сети при чистой установке ОС. Компания представила это как часть более широкой стратегии по упрощению сборки и настройки систем вместе обновлёнными режимами EZ Mode и Essential Mode в новом интерфейсе UEFI.

В интервью YouTube-каналу Paul's Hardware представители ASUS подтвердили, что 64 МБ памяти не только позволят повысить удобство использования, но и подготовить платы к будущим процессорам, внедрив больше обновлений микрокода.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

ASUS ожидает, что сокет AM5 останется востребованным ещё несколько лет, возможно, до 2030 года, и позиционирует свои новые материнские платы X870, X870E, B850, как долгосрочные решения с поддержкой как можно большего числа поколений процессоров Ryzen. Причём, если для поддержки будущих процессоров AMD памяти UEFI ROM станет не хватать, компания освободит часть памяти для хранения нового микрокода, отказавшись от встроенного драйвера Wi-Fi.