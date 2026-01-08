Компания выходит за рамки игрового оборудования.

Компания Razer выходит за рамки игрового оборудования, расширяя линейку своей продукции решениями для работы с искусственным интеллектом, сообщает TechRadar. В списке новинок внешний ускоритель искусственного интеллекта (ИИ) и новая платформа для рабочих станций.

Источник изображения: Razer

Представленная на выставке CES 2026 рабочая станция Razer Forge AI Dev Workstation — это высокопроизводительная система, предназначенная для локального обучения и инференса ИИ-моделей, а также других профессиональных задач, включая трёхмерное и гидродинамическое моделирование, симуляцию физических процессов. Решения для локальной работы предназначены для тех разработчиков, которые хотят иметь прямой контроль над данными, по тем или иным причинам не могут или не хотят использовать облачные сервисы.

Источник изображения: Razer

Рабочая станция Razer Forge AI Dev Workstation предлагается в различных конфигурациях. Её можно оснастить процессорами AMD Ryzen Threadripper PRO или Intel Xeon W, профессиональными видеокартами NVIDIA или AMD в количестве до четырёх штук. В числе прочих характеристик до четырёх SSD-накопителей с поддержкой PCIe Gen5 и возможность подключить до восьми SATA-накопителей. Система охлаждения рассчитана на длительные нагрузки и включает в себя несколько производительных вентиляторов с высоким статическим давлением. Что может вызывать особый интерес, решение может использоваться не только как автономная рабочая станция, но и трансформироваться в стоечную конструкцию для кластерного развёртывания.

Источник изображения: Razer

Помимо рабочей станции, Razer работает с компанией Tenstorrent над созданием компактного внешнего ускорителя ИИ. Стоит отметить, что Tenstorrent возглавляет инженер Джим Келлер (Jim Keller), наиболее известный по работе в AMD, Apple и Tesla. В частности, Келлер руководил разработкой архитектуры процессоров Zen для AMD.

Портативный ускоритель Razer подключается через Thunderbolt 4 или Thunderbolt 5 и предназначен для увеличения вычислительных возможностей ноутбуков и других совместимых устройств. В основе ускорителя архитектура Wormhole от Tenstorrent. Поддерживается программный стек компании с открытым исходным кодом для запуска различных ИИ-моделей для генерации текста и изображений. До четырёх устройств Wormhole можно соединить вместе, образовав небольшой локальный кластер.

Информация о ценах и доступности пока отсутствует.