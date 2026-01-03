molexandr
Появились первые фотографии видеокарты MSI RTX 5090 32G LIGHTNING Z OCER для оверклокеров
40 дросселей в подсистеме питания.

Фотографии экстремальной модели GeForce RTX 5090 в исполнении Lightning от компании MSI появились на портале HWBot до официальной презентации новой видеокарты, сообщает VideoCardz. Оверклокеры уже приступили к попыткам обновить рекорды и публикуют первые результаты различных бенчмарков, полученных при разгоне с применением криогенных жидкостей.

Источник изображения: oc_windforce, HWBot

Первые фотографии демонстрируют нестандартную печатную плату видеокарты с подсистемой питания, в которой насчитывается 40 дросселей, а также два разъёма дополнительного питания 12V-2x6. Плата оформлена в фирменном стиле с жёлтыми молниями и надписью Lightning. В отчётах упоминается кодовое обозначение видеокарты MSI RTX 5090 32G LIGHTNING Z OCER.

Источник изображения: oc_windforce, HWBot

С некоторыми оговорками рассматриваемая модель является первой видеокартой GeForce RTX 5090 с двумя разъёмами дополнительного питания 12V-2x6. Компания GALAX ранее выпустила подобную модель, но это была специальная версия RTX 5090D для Китая, продажи которой впоследствии были прекращены из-за ужесточения экспортных ограничений США. Новый вариант RTX 5090D V2 всё-таки считается уже другой видеокартой из-за более существенных отличий в характеристиках. Парой разъёмов питания оснащаются RTX 5090 в исполнении ROG Matrix и ROG Astral BTF от компании ASUS, однако в данном случае используется комбинация одного разъёма 12V-2x6 и скрытого разъёма питания GC-HPWR.

На момент написания в числе первых результатов MSI RTX 5090 32G LIGHTNING Z OCER:

  • Оверклокер Dr.Antoine: первое место в рейтинге 3DMark Time Spy с результатом 53207 баллов.
  • Оверклокер Lucky_n00b: первое место в рейтинге HWBot Geekbench5 Compute с результатом 683433 балла.
  • Оверклокер oc_windforce: пятое место в рейтинге HWBot 3DMark Port Royal с результатом 47355 баллов. Графический процессор видеокарты удалось разогнать до 3500 МГц.

Как ожидается, MSI представит новые видеокарты Lightning на выставке CES 2026.

#nvidia #видеокарты #msi #разгон #geforce rtx 5090
Источник: videocardz.com
1
Показать комментарии (1)
